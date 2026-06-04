Технологии и искусственный интеллект меняют закупки

Цифровизация закупок становится стратегическим инструментом, позволяющим компаниям снижать издержки, повышать прозрачность процессов и укреплять устойчивость цепочек поставок. Внедрение искусственного интеллекта и интеллектуальных платформ меняет традиционные закупочные процессы — от поиска поставщиков до формирования документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Применение ИИ позволяет решить быстрее и эффективнее рутинные задачи: мониторинг рынка, сбор цен и поиск поставщиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Применение ИИ позволяет решить быстрее и эффективнее рутинные задачи: мониторинг рынка, сбор цен и поиск поставщиков

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Современные тренды

За последние годы в сфере закупок сформировался ряд устойчивых трендов, обусловленных как экономическими факторами, так и развитием технологий. Для бизнеса цифровизация закупок стала стратегической инвестицией. Компании все чаще рассматривают ее не как ИТ-инициативу, а как инструмент контроля затрат и повышения конкурентоспособности. Возросло влияние экосистемного подхода, который предполагает объединение различных систем в единую ИТ-архитектуру, в которую входят системы управления взаимоотношениями с клиентами, планирования ресурсов предприятия, управления складом, управления транспортировкой, а также сервисы поставщиков. В связи с геополитическими изменениями растет спрос на российские решения. Отечественные вендоры активно разрабатывают цифровые продукты для автоматизации закупок и снабжения, учитывая требования регуляторов в области информационной безопасности.

По информации аналитиков, в сфере закупок наступает новый этап, где важна не только экономия, но и влияние на общие результаты компании: устойчивость, экологичность, скорость вывода продуктов на рынок и инновации. Подразделения закупок часто перегружены административными задачами, процессы поиска поставщиков затянуты, а аналитическая информация разрознена. Для решения этих задач в бизнес-процессы внедряется искусственный интеллект.

Применение ИИ позволяет решить быстрее и эффективнее рутинные задачи: мониторинг рынка, сбор цен и поиск поставщиков. Сегодня эти технологии позволяют анализировать заявки, управлять запасами и прогнозировать их уровень, поддерживать актуальность каталогов. Генеративные модели применяются в чат-ботах, конструкторах документов и анализе обращений и многих других инструментах.

Отделы закупок используют для принятия решений менее 20% доступных им данных. Тогда как они стали стратегическим активом и департаменты по закупкам больше не могут позволить себе работать с разрозненными, устаревшими или неполными данными, указывают авторы аналитического доклада. Среди ключевых тенденций также можно отметить повышение прозрачности и управляемости закупок, в том числе для получения альтернативных предложений по каждой закупке, выявления ценовых аномалий и признаков сговора.

Интеллектуальные закупки

Автоматизация анализа рынка и поиска поставщиков с применением ИИ сегодня позволяет быстро находить сотни проверенных контрагентов, проводить комплексную проверку поставщиков в режиме реального времени: выявлять финансовые, репутационные и санкционные риски, рассчитывать рыночную цену на основе актуальных ценовых предложений, работать с рейтингами надежности поставщиков.

«Автоматизация и технологии искусственного интеллекта превращают подразделения закупок из обеспечивающей функции в источник стратегического преимущества. Инвестиции в развитие закупочной ИИ-аналитики, в решения автоматизации и обучение персонала напрямую влияют на конкурентоспособность, финансовую устойчивость, операционную эффективность компании, ее способность адаптироваться к изменениям рынка. Вкупе такой подход дает долгосрочные преимущества при достижении целей и устойчивость в эпоху непрерывных изменений. Компании, которые не перестроят свой бизнес, сейчас рискуют отстать не только от своих конкурентов, но и от своих поставщиков»,— подчеркнула владелец продукта Effect Isource Дина Бойко.

Традиционные методы закупок неизбежно проигрывают, уступая современным технологиям в эффективности и прозрачности. Внедрение искусственного интеллекта в закупочные процессы позволяет компаниям автоматизировать рутинные операции, оперативно получать актуальные аналитические данные и принимать взвешенные решения в режиме реального времени. Благодаря этому ИИ становится незаменимым инструментом для современных предприятий, которые стремятся снизить издержки и повысить устойчивость своих цепочек поставок.

По оценкам экспертов, искусственный интеллект уже стал не просто помощником — он превратился в архитектора закупочных процессов. По их словам, в ближайшие пять лет нас ждет фундаментальный сдвиг: мы перейдем от автоматизации рутинных задач к полностью автономным и проактивным системам закупок.

Сэкономил — значит заработал

Российское решение для автоматизации анализа рынка поставщиков Effect Isource было признано лучшим в номинации «Управление закупками» конкурса «Проект года 2025» Global CIO. Трехлетний опыт использования российским бизнесом подтверждает эффективность: ежедневно более 20 тыс. сотрудников из таких сфер, как ТЭК, строительство, логистика, ИТ, используют сервисы. Система обрабатывает более 1,5 тыс. запросов на поиск и расчет цены ежемесячно, экономия только в ходе одной закупки может достигать до 40 часов.

Решение для анализа рынка универсально и может использоваться в любой отрасли, что делает его подходящим для организации, которая проводит закупку работ, услуг или материально-технических ресурсов. Архитектура основана на принципах гибкой интеграции: сервисы объединены в единую систему, но при этом остаются независимыми модулями, которые можно настраивать и комбинировать в соответствии с потребностями конкретной компании. Решение является российской разработкой (Реестр российского ПО №?21 264 от 30.01.2024) и гарантирует конфиденциальность данных, так как работает в защищенном контуре заказчика.

Ранее закупщик или заказчик вручную искали контрагентов в интернете или на специализированных электронных торговых платформах, после чего проверяли их надежность, профессиональный опыт и репутацию. Процесс занимал до 12 часов рабочего времени. Внедрение нейросети позволило значительно сократить эти временные затраты: поиск поставщиков теперь занимает всего несколько минут, а расчет начальной максимальной цены уменьшился с 70 часов до всего одного часа, утверждают разработчики Effect Isource.

Поиск поставщиков проводится на основе данных о миллионах проведенных закупок, доступных в открытых официальных источниках, откуда с помощью нейросети из договоров извлекается информация об участниках закупок. Для оценки найденных поставщиков применяется скоринговая модель, которая охватывает более сотни параметров. При этом надежность самого контрагента оценивается по четырем параметрам: репутация, финансовая устойчивость, добросовестность и контрактный профиль.

Система автоматизирует процессы, связанные с закупками, и каждый ее модуль решает определенную задачу. Так, «Поиск поставщиков» находит и проверяет потенциальных партнеров, он также управляет запросами и обработкой ответов участников рынка. С помощью «Расчета цены закупки» и «Базы цен» можно определить начальную максимальную цену контракта. «Конструктор документов» позволяет подготовить и создать закупочные документы: техническое задание на закупку и методику оценки поставщиков. Модуль «Аналитика» собирает исторические данные для сравнительного анализа изменения цен с помощью нейросетевых алгоритмов. Он позволяет проводить бенчмаркинг расценок по прошлым закупкам. Результаты визуализируются в виде дашбордов. Это дает наглядное представление о закупочном процессе, ускоряет принятие решений и помогает оптимизировать стоимость предложений поставщиков на переговорах.

Сегодня специализированные системы в сфере закупок при поддержке ИИ проводят интеллектуальный анализ больших данных и способны за несколько минут обработать огромные массивы: информацию о потенциальных поставщиках, их опыте, репутации и ценовой политике. Выполнение такой работы вручную занимает недели. Вместе с тем важно помнить, что нейросеть не заменяет эксперта, а выступает его помощником и принятие финального решения остается за человеком.

Александр Крылов