На перепутье глобального развития

С 3 по 6 июня в Северной столице пройдет XXIX Петербургский международный экономический форум. В фокусе внимания — формирование новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики. Следуя логике предыдущих мероприятий, в 2026 году участникам предстоит найти сбалансированные решения этой задачи на фоне сохраняющейся турбулентности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему»

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — флагманская площадка для обсуждения ключевых вопросов современной экономической действительности. С 2006 года он проходит под патронатом и при участии президента РФ. За прошедшие десятилетия форум стал центром притяжения для мировых лидеров бизнеса и политики. На его сессиях обсуждаются экономические вызовы и возможности, стоящие не только перед Россией, но и перед развивающимися рынками, а также глобальной экономикой. Традиционно ПМЭФ является эффективной площадкой для выработки практических решений и развития взаимодействия между государством, бизнесом и международными партнерами.

В 2025 году в рамках ПМЭФ состоялось более 370 мероприятий, которые посетили свыше 24 тыс. гостей из 144 стран, было заключено 1084 соглашения на сумму почти 6,5 трлн рублей. И по прогнозам эта тенденция продолжится. Так, например, за последние четыре года на полях форума только Ленинградская область подписала инвестиционных соглашений на сумму 3 трлн рублей. В этом году регион планирует заключить более 20 соглашений с совокупным объемом инвестиций не менее 300 млрд рублей. Значительная их часть будет направлена на развитие промышленного потенциала и логистической инфраструктуры региона, а отдельный блок коснется развития сферы гостеприимства.

Деловая программа

Главная тема Петербургского международного экономического форума в 2026 году — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». По словам организаторов, она отражает ключевые изменения, происходящие сегодня в мировой экономике и международных отношениях. В этом контексте особое значение приобретает совместный поиск решений, которые смогут обеспечить устойчивое развитие в условиях глобальной трансформации. Деловая программа ПМЭФ включает более 150 сессий, сгруппированных по четырем тематическим направлениям.

В рамках трека «Мировая экономика: между конфронтацией и сотрудничеством» участники обсудят трансформацию глобальных рынков, инвестиционные стратегии и новые форматы международного партнерства. Среди ключевых тем — архитектура будущего финансовой системы, развитие торговли, технологическое сотрудничество и роль бизнеса в международном развитии.

Блок «Российская экономика: структурные изменения для возвращения на траекторию роста» посвящен выработке новой модели экономического развития. В центре внимания — индустриальная политика, инвестиции, долгосрочные финансовые инструменты, а также роль предпринимательства как драйвера устойчивого роста.

В фокусе трека «Социальная сфера в эпоху новых технологий» — человекоцентричная повестка, затрагивающая темы демографии, рынка труда, образования и влияния искусственного интеллекта (ИИ). Направление «Технологии, определяющие будущее» объединяет дискуссии по вопросам ИИ, роботизации, цифрового суверенитета и трансформации взаимодействия человека, государства и бизнеса.

Практическому диалогу организаторы форума уделяют максимум внимания. В рамках мероприятия пройдут бизнес-завтраки и серия бизнес-диалогов со странами ЕАЭС, АСЕАН, а также с Азербайджаном, Арменией, Бразилией, Германией, Индией, Китаем, Молдавией, ОАЭ, Саудовской Аравией, США, Таиландом, государствами Африки и Латинской Америки. По инициативе Американской торговой палаты в России состоятся сразу две сессии: «Бизнес-диалог Россия — США» и «Россия — США: диалог культур». Они будут посвящены вопросам делового взаимодействия и гуманитарных связей, а также обмену практическим опытом в текущих условиях.

Кроме того, в ПМЭФ-2026 вошли традиционные тематические мероприятия: форум «Деловой двадцатки», Форум МСП, Деловой форум ШОС, Деловой форум БРИКС, Международный молодежный экономический форум «День будущего», Форум креативных индустрий и форум «Лекарственная безопасность».

В стартовый день состоится XI Российский форум малого и среднего предпринимательства, главная тема которого — «Креативный код экономики: новая формула роста МСП». Деловая программа включает пять блоков: «МСП и государство», посвященный синхронизации усилий государства и бизнеса в достижении национальных целей; «Акселерация МСП» — об инструментах ускоренного роста; а также «Отрасли и цифровизация», «Кадры» и «ВЭД». Помимо сессий, запланированы мастер-классы, финансовый диалог и презентации исследований.

Международный молодежный день ПМЭФ «День будущего» традиционно станет центральной молодежной площадкой Петербургского экономического форума, объединив студентов, молодых специалистов, предпринимателей, а также экспертов из России и других стран для совместной работы. В программе — более 30 сессий по различным темам, связанным с повесткой будущего: от развития экономики и предпринимательства до трансформации медиапространства, внедрения искусственного интеллекта и формирования новых карьерных траекторий.

Шестой год подряд на площадке ПМЭФ пройдет форум «Лекарственная безопасность», мероприятия которого направлены на выработку практических решений и развитие эффективного взаимодействия между государством, фармацевтической отраслью, научным сообществом и системой здравоохранения. Цель — обеспечение лекарственной безопасности, развития современных технологий и увеличения продолжительности жизни граждан.

Спортивные игры

В целях популяризации любительского спорта и здорового образа жизни, а также укрепления связей спорта и бизнеса ПМЭФ объединит деловые события и масштабную спортивную повестку. Более десяти видов спорта представлены в этот раз в программе Спортивных игр, а три спортивных сессии включены в деловую программу.

В этом году форум откроет юбилейный десятый забег по центру Северной столицы, который стартует у Исаакиевского собора. А увидеть достопримечательности города с воды смогут участники утренней прогулки на сапах по каналам. Зарядиться энергией после деловых встреч участники форума смогут на спортивных аренах, где пройдут ежегодный хоккейный турнир «Фонбет. Кубок Росконгресса», посвященный 80-летию петербургского хоккейного клуба СКА, Турнир Вечерней лиги настольного тенниса и Кубок Росконгресса по паделу. Обсудить итоги сессий в неформальной обстановке можно будет на турнирах по гольфу, теннису и парусному спорту.

Также в программу Спортивных игр вошли международная многодневная велогонка по дорогам Карелии и Ленинградской области «Золото Ладоги» и традиционный Кубок ПМЭФ по конному спорту, который объединит сильнейших участников из 14 отборочных турниров.

Петербургские сезоны

В 2026 году культурная программа ПМЭФ станет одной из самых масштабных за всю историю проекта. По задумке организаторов, она объединит разные направления: театр, музыку, музейные и выставочные проекты, исторические маршруты, городские фестивали и семейные форматы.

Среди ключевых событий музейной и выставочной программ — выставка «Русский императив» в Центральном выставочном зале «Манеж», посвященная осмыслению военной истории России и художественного образа национальной идентичности, а также выставки «Балет. Земные боги» и «В мастерской театрального художника» в Театральном музее и Шереметевском дворце.

Одним из центральных мероприятий театральной программы станет показ оперы «Тамерлан» на сцене Мариинского театра. Международная постановка с участием 160 артистов соединяет музыку Георга Фридриха Генделя в новой интерпретации с национальными музыкальными элементами Узбекистана.

Также в дни форума для участников будут доступны культурно-исторические маршруты. Например, можно отправиться в Старую Ладогу — один из древнейших центров русской государственности, посетить экскурсии по Ладожской крепости, Варяжской улице и древним монастырям.

В кронштадтском музейно-историческом парке «Остров фортов» состоится музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта». В программе — концерты, семейные активности, мастер-классы, гастрономические проекты и экскурсии с погружением в эпоху Петра I.

Особое место займут события, приуроченные к Пушкинскому дню России. В дни проведения ПМЭФ в Санкт-Петербурге пройдут спектакли, концерты и культурные мероприятия, связанные с наследием великого поэта.

Также отдельно стоит отметить ретроралли «Ленинград» в культурном квартале «Брусницын» и инновационный выставочный проект в Музее христианской культуры, посвященный «Битве при Ангиари» — одному из самых знаменитых произведений Леонардо да Винчи. В основе выставки — исследование об утраченной настенной росписи художника, созданной в начале XVI века в Палаццо Веккьо во Флоренции.

Центральный экспонат выставки — доска, на которой мастер отрабатывал композиционные и колористические решения для создания будущего шедевра. Важным дополнением экспозиции является трехмерная модель сражающихся всадников, благодаря которой зрители смогут увидеть центральную группу композиции в необычном ракурсе.

Кульминацией культурного фестиваля «Петербургские сезоны» в рамках ПМЭФ станет большой концерт на Дворцовой площади, который традиционно объединит участников форума, жителей и гостей Северной столицы.

Антонина Егорова