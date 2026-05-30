«Ливерпуль» уволил Арне Слота с поста главного тренера

Английский футбольный клуб «Ливерпуль» сообщил об увольнении Арне Слота с поста главного тренера.

Фото: Dave Shopland, AP

«Мы безгранично ценим все его достижения, его трудолюбие, усердие и высокий уровень профессионализма... В то же время мы вместе пришли к выводу, что для дальнейшего развития клубу необходимы перемены. Следует подчеркнуть, что это решение было принято нелегко», — указано в заявлении «Ливерпуля».

Итальянский спортивный обозреватель Фабрицио Романо утверждает, что новым главным тренером команды с высокой долей вероятности станет испанец Андони Ираола.

Нидерландский тренер возглавлял клуб с мая 2024 года. В его дебютном сезоне «Ливерпуль» выиграл чемпионат Англии.