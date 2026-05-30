WSJ: США в тайне от Ирана выводили некоторые танкеры из Ормузского пролива

За последние несколько недель некоторые танкеры и газовозы смогли пройти через Ормузский пролив, не уведомляя об этом Иран. При содействии американских ВМС суда отключали автоматическую систему идентификации и скрывали свое местоположение, чтобы беспрепятственно покинуть акваторию, утверждают источники The Wall Street Journal (WSJ).

Издание пишет, что для безопасного передвижения через пролив суда следовали рекомендациям американских военных, а те использовали дроны и другие средства для отслеживания обстановки в море. США также давали капитанам советы о том, как реагировать на угрозы со стороны Ирана.

Проложенный американскими военными путь для судов проходил вдоль берегов Омана, пишет WSJ. Им, по данным компании Kpler, воспользовалось ограниченное число раз. Большинство все еще покидает морской коридор через северный маршрут, обозначенный властями Ирана.

26 мая газета уже сообщала, что американские военно-морские силы возобновили сопровождение коммерческих судов через Ормузский пролив. Центральное командование ВС США позднее назвало информацию СМИ ложной.