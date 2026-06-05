Три голоса нового японского кино

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В основной конкурсной программе 79-го Каннского кинофестиваля было представлено сразу три фильма японских режиссеров — случай для смотра редкий и показательный. Хирокадзу Корээда, Рюсукэ Хамагути и Кодзи Фукада — хоть и очень разные по интонации авторы, каждый из них сегодня определяет лицо японского кино. В этой подборке собраны самые значимые ленты этих режиссеров — от новых каннских премьер до картин, уже получивших международное признание.

Хирокадзу Корээда — «Барашек в ящике» (2026)

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Новый фильм Корээды продолжает его давний разговор о семье, утрате и зыбких формах близости — на этот раз в форме научной фантастики. По сюжету в будущем люди получают возможность возвращать умерших с помощью технологий: так, супружеская пара, потерявшая сына, заводит робота, в котором оказывается заключено сознание их ребенка.

Для автора «Магазинных воришек» и «Посредников» это нетипичный материал, но, по сути, он остается на своей территории тихой семейной драмы — Корээду интересует не столько устройство мира будущего, сколько эмоциональная цена любви, скорби и невозможности отпустить ушедшего. Картину приобрели для российского проката.

Хирокадзу Корээда — «Магазинные воришки» (2018)

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Самая известная работа Корээды — история маргинальной токийской семьи, живущей мелкими кражами, случайными заработками и странной, но подлинной нежностью друг к другу. В центре фильма — вопрос о том, что вообще делает людей семьей: кровь, закон, привычка или забота. Корээда выстраивает фильм так, что за бытовым реализмом постепенно проступает сложная моральная конструкция, где социальное неблагополучие, привязанность и насилие сосуществуют друг с другом.

Именно «Магазинные воришки» принесли Корээде «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2018 году — первую для Японии за много лет. Фильм стал международным хитом, получил номинацию на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке и окончательно закрепил за Корээдой статус одного из главных режиссеров современности.

Рюсукэ Хамагути — «Внезапно» (2026)

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Показанный в Каннах фильм Рюсукэ Хамагути стал его франкоязычным дебютом и еще одним доказательством того, что режиссеру тесно в границах национального кино. В центре сюжета — руководительница дома престарелых в пригороде Парижа, которая знакомится с тяжелобольной театральной постановщицей. Эта встреча меняет жизнь обеих женщин.

Для Хамагути, чье кино всегда держится на разговоре и внутреннем движении чувств, тонкая драма о взаимном притяжении, боли, уязвимости и попытке сохранить достоинство перед лицом болезни выглядит абсолютно органичным продолжением карьеры — все вроде бы знакомо, но уже на международном уровне. Редкий пример работы внутри европейского контекста без потери собственной интонации.

Рюсукэ Хамагути — «Сядь за руль моей машины» (2021)

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Фильм, сделавший Хамагути мировой звездой, вырос из рассказа Харуки Мураками, но в итоге стал чем-то гораздо большим, чем просто литературная экранизация. Это история театрального режиссера, переживающего смерть жены и вынужденного постепенно заново учиться жить — через репетиции, дороги, молчание и странную близость с молодой женщиной, которая становится его водителем. Хамагути превращает движение автомобиля в пространство признания и внутренней работы, а сам фильм — в поэтичную драму о горе, вине и невозможности до конца понять другого.

На Каннском кинофестивале в 2021 году фильм получил приз за лучший сценарий, затем картина стала одним из главных международных кинособытий сезона и взяла «Оскар» как лучший международный фильм. Для японского кино это был редкий случай столь мощного глобального признания авторской, неторопливой и глубоко разговорной драмы.

Кодзи Фукада — «Записки из Наги» (2026)

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Новая картина Кодзи Фукады — драма о людях, которые пытаются заново выстроить себя после эмоционального краха. В центре сюжета — скульптор, застрявший в прошлом и не способный оправиться после завершившихся отношений. Его жизнь пересекается с токийским архитектором, пережившим кризис брака, и из этой встречи вырастает нечто уникальное, образующее хрупкую возможность новой близости. Фукада, как и в лучших своих работах, не фокусируется на громких событиях, предпочитая исследовать тонкие психологические смещения, меняющие жизнь человека изнутри.

Фукада с завидным постоянством получает устойчивое фестивальное признание — все логично, ведь он один из самых тонких исследователей эмоционального отчуждения в современном японском кино.

Кодзи Фукада — «Личная жизнь» (2022)

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Сильнейшая работа Фукады — внешне спокойная, но внутренне очень тревожная драма о семье, утрате и невысказанных конфликтах. В центре повествования — женщина, чья привычная жизнь рушится после трагедии, а прошлое начинает возвращаться в самых болезненных формах. Фукада снимает без внешнего нажима, почти отстраненно, но именно эта сдержанность делает фильм особенно сильным: эмоции здесь накапливаются неторопливо, как напряжение под гладкой поверхностью.

«Личная жизнь» участвовала в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля 2022 года и еще сильнее укрепила позиции Фукады на международной арене. Точности психологического портрета и умения говорить о боли без мелодраматического нажима ему не занимать.