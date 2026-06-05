Роллы, рамен и саке

Паназиатская кухня в Петербурге не просто прижилась, а пустила глубокие корни: первыми на рынок вышли роллы и суши, за ними последовали рамен и том-ям, а далее подтянулись другие хиты азиатской гастрономии: от вьетнамских спринг-роллов до корейского пибимпаба.

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В этом обзоре не будет легендарной чуфальни на Апраксином рынке — ее и без того все знают. Отказались мы и от заведений, интересных скорее своей концепцией,— например, петербургских пионеров формата кайтэн-дзуси (суши-рестораны с конвейерной лентой, по которой движутся блюда). Кроме того, в обзоре нет ресторанов индийской кухни: они заслуживают отдельного разбора.

Интересных азиатских гастрономических проектов в городе много: например, недурной пибимпаб готовят в «МаккоЛи», нетривиальную китайскую еду — в Hagao (советуем точку в Новой Голландии), а любители Subzero, желающие попробовать что-то новое, могут завернуть в Gills на Казанской.

В этой подборке мы перечислим проверенные демократичные азиатские заведения, которые подойдут для обеда или обычного ужина,— без премиальных продуктов и высокого чека. Итак, где попробовать бюджетную Азию и какие блюда стоит заказать?

Неортодоксальные роллы: Subzero

Японский ресторан на улице Рубинштейна открыли в 2017-м выходцы из Probka Арама Мнацаканова. Концепцию выбрали нарочито небанальную: похожую на берлинское заведение Dudu с японской кухней новой волны. Многие приемы Dudu перенесли в Петербург — например, роллы в Subzero подают с салатом и орешками. Именно роллы здесь и стоит заказывать в первую очередь: главным хитом остается «Радуга» с тунцом, лососем, креветкой и крабом, но внимания заслуживают и другие позиции (в первую очередь обратите внимание на раздел «Фирменные роллы»). Сеть насчитывает пять заведений (включая филиалы на Василеостровском и Московском рынках), но начать знакомство с Subzero стоит, пожалуй, с самой первой точки — на Рубинштейна.

«Секретность» и качество: Tiger Lily

Еще один заслуженный гастрономический проект — китайский Tiger Lily в «Пассаже», работающий с 2018 года. Попасть внутрь можно через цветочную лавку, идти лучше всего днем, когда гостей чуть меньше. Ауры «секретности» в Tiger Lily больше нет (все уже знают, куда именно нужно идти), но ресторан остается востребованным. Неудивительно: булочки бао, хрустящие баклажаны с томатами и моти с ягодами по-прежнему хороши.

Другой вариант от той же команды — Jack and Chan на Садовой, где сычуаньская курица кунгпао встречается с японским цыпленком кацу-карри и тайской лапшой пад-тай. Интерьер там попроще, атмосфера расслабленнее, но качество еды ничуть не хуже, чем в Tiger Lily.

Том-ям: Chang

В Chang на Московском проспекте бренд-шеф Денис Прохоров работает с премиальной азиатской кухней, тогда как сеть одноименных кафе сосредоточилась скорее на повседневных блюдах. Ультимативный хит — том-ям, который готовят в нескольких вариациях (советуем попробовать суп с лососем и морепродуктами). Однако и без главного тайского блюда в меню немало интересного: на закуску стоит взять креветки в темпуре, основным курсом — жареный рис с морепродуктами в половинке ананаса, а на десерт — фруктовый боул.

Спринг-роллы и фобо: Madame Vy

Бюджетное заведение на Васильевском острове открыла вьетнамка Буй Тхи Ньат Ви. За несколько лет работы Madame Vy стало одним из самых заметных азиатских заведений в этом районе (притом что лапшичных и китайских ресторанов на Васильевском всегда хватало). В первую очередь гостям кафе предлагают вьетнамские блюда: суп фобо, рулеты нэм, спринг-роллы и т. д. Хотя есть и позиции из других стран региона: от битых огурцов до поке. Кстати, недавно филиал заведения появился и на Петроградской стороне — в районе набережной Карповки.

Лапша: Ossu

Еще один проект, ставший сетью,— лапшичная Ossu от ресторатора Дмитрия Кюлленена, сооснователя музыкального бара «Современник» и многих других проектов. Отличительная черта Кюлленена — делать недорогие, но приятные и модные места, и Ossu — лучшее воплощение этого подхода. Начавшись с лапшичной на Некрасова, проект за пять лет вырос до сети из нескольких заведений (один из филиалов работает, например, в пространстве «Севкабель Порт»). Обязательный выбор в компактном меню — лапша (любая на ваш вкус), а дополнить ее можно чем-то еще: от острого перанаканского супа лакса до оссурито, своеобразного гибрида ролла и буррито.

Рамен: Ikigai

Рамен в Петербурге готовят многие заведения, и достойных вариаций хватает. Знаменитый японский суп с лапшой гостям предлагают как премиальные рестораны, так и демократичные заведения с невысоким средним чеком. В этом обзоре выделим небольшую сеть лапшичных, которую восемь лет назад запустил выходец из «Двух палочек» Владимир Конюхов при участии Евгения Хитькова («ОПГ Добрых Дел») и японца Кадзухико Кидзимы. Посетителям Ikigai предлагают восемь видов рамена: например, сливочный суп с лососем и острый кунжутно-ореховый рамен с говядиной. Пробовать все это крайне интересно, и даже жаль, что Ikigai существует только в формате корнеров — здешняя еда, конечно, заслуживает отдельного заведения с полноценным сервисом.

Пибимпаб: Bab Jib

Корейская кухня в Петербурге по-прежнему воспринимается в качестве экзотической, а первой ассоциацией с ней у большинства горожан будет морковь по-корейски, придуманная, к слову, советскими корейцами из-за невозможности готовить свои традиционные закуски — панчханы. Тем не менее со временем ситуация меняется, в том числе благодаря создателям кафе Bab Jib, радующего петербуржцев более десяти лет. Интерьер у заведения непритязательный, зато еда аутентичная и заслуживающая внимания. В первую очередь попробуйте на пибимпаб (советуем вариант с говядиной), во вторую — на корейские роллы кимпаб. А любителям острого рекомендуем токпокки в сливочном соусе на основе пасты кочудян.

Суши-бургеры: Gorilla

Японское необистро от создателей Frank работает в «Мираж Синема» на Петроградской стороне. Недавняя реновация сделала этот кинотеатр одним из самых стильных в городе, и Gorilla — идеальный вариант для обеда или ужина после сеанса. Внимание стоит обратить в первую очередь на необычные позиции — например, роллы с говядиной в стиле бургера «Биг Тейсти» и суши-бургеры с креветкой или лососем.

Завтраки: Green 28

Большая Зеленина стала одним из важнейших ресторанных кластеров города. По количеству симпатичных заведений этот район давно уже может спорить с улицей Рубинштейна или кварталом писателей. Местный долгожитель — камерное паназиатское заведение от создателя Balagan и Ognivo ресторатора Андрея Перцева. Меню в Green 28 компактное, позиции ожидаемые: от том-яма в нескольких вариациях до лапши пад-тай. Готовят тут хорошо, но мы все же порекомендуем в первую очередь завтраки, будь то рисовая каша с манго или смузи-боул с фруктами.

Паназия с историей: «Кинг Понг»

Азиатский ресторан Михаила Георгиевского («Суп-Вино», Bonch, Bruno) работает на Большой Морской с 2010 года. И, пожалуй, именно «Кинг Понг» был одним из проектов, на который ориентировались другие рестораторы, работающие с демократичной паназией. Меню вряд ли сможет вас удивить: гостям предлагают преимущественно хиты: от тайского супа том-кха до японских сладостей моти. Тем не менее готовят здесь по-прежнему недурно, а минималистичный салатово-голубой интерьер все такой же уютный.

Ну а жители Петроградской стороны могут обратить внимание на младшего брата «Кинг Понг» — заведение Pong на улице Ленина. Меню там отличается, если доберетесь — непременно закажите утку по-гонконгски.

Обеды: House of Jade

Свежий проект на улице Некрасова — азиатская закусочная от создателей Ezo Izakaya и Giallo. Двухэтажное помещение оформили скорее по-европейски — с обилием дерева и отсылками к дизайну 1970-х. Меню тоже сделали необычным: в первую очередь здесь готовят блюда из разных китайских провинций, без том-яма и лепешек роти. Недавно в House of Jade запустили обеды: их подают по будням с 12:00 до 15:00, вариантов два — сытный и облегченный. Мы рекомендуем сытный обед с тремя позициями: закажите, к примеру, салат из капусты и кешью, грибной бульон с вонтонами и сычуаньскую стеклянную лапшу.

Японское карри: Kazoku

Карри ассоциируется в первую очередь с индийской кухней, однако в Юго-Восточной Азии это блюдо тоже распространено. Карри готовят, например, в Японии — интересно, что туда этот рецепт пришел через Великобританию и поэтому японцы связывают карри скорее с европейской кухней. В любом случае японское карри для Петербурга экзотика; готовят его не так уж часто. Попробовать дальневосточную вариацию индийского блюда можно в ресторане на Кирочной улице, который открыли повара Петр Долгих (Ultramen) и Леонард Конвишер (Umami). С японским карри здесь готовят маринованную курицу и креветки, и это не единственная заслуживающая внимания позиция: в меню есть «рассыпанные суши» — чираши-боул и прекрасная якисоба с беконом, курицей и стружкой тунца.

Саке: Takadaya

Бар амбассадора японской кухни Кадзухико Кидзимы расположен в «Севкабель Порту». Найти там можно не только японские гравюры укиё-э на стенах, но и интересную барную карту. Гостям предлагают саке и авторские коктейли на его основе, а также лапшу и японские закуски, многие из которых готовят методом ферментации.

Японский стритфуд: «Такояки»

Многие путают такояки с японскими же тайяки (печенье в виде рыбы), но это иное блюдо — шарики из теста с разными начинками. Кафе в переулке Гривцова готовит такояки четырех разновидностей, лучший вариант для первого знакомства — классические шарики с осьминогом. Есть в меню и остальные хиты японской уличной кухни: свиная отбивная кацудон, жареная лапша якисоба, онигири и другие блюда.

Сергей Феофанов