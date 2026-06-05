Вокруг футбола и Америки

Одиннадцатого июня 2026 года в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу FIFA 2026. Хоть Россия и не принимает участие в турнире, но за этим спортивным праздником, который впервые в истории проходит в трех странах, будут следить в том числе и у нас. В Северную Америку отправятся и игроки из российских клубов: звезды «Зенита», «Краснодара», «Локомотива», «Динамо», «Ростова», «Спартака» и других команд Российской премьер-лиги.

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Наша книжная подборка поможет лучше разобраться, почему футбол стал неотъемлемой частью нашей жизни, как политика находила свое отражение во время проведения предыдущих чемпионатов мира и какие книги показывают, что сейчас представляет ключевая страна — хозяйка предстоящего мирового первенства.

Алексей Смольянинов, Алексей Колошук «Все чемпионаты мира по футболу. 1930–2026»

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Издательство «Бомбора» подготовило небанальный путеводитель по прошедшим чемпионатам мира. Это интересный нон-фикшн, в котором рассказывается, как переплетены турниры, история и политика, а также приводится набор увлекательных фактов. Например, в 1950 году отобравшаяся на чемпионат мира в Бразилии Индия снялась с турнира, так как ее игрокам не разрешили играть в футбол без обуви, хотя еще на летних Олимпийских играх 1948 года это было разрешено. Книга будет интересна не только тем, кто пристально следит за футболом, но и всем, кто хочет в доступной форме погрузиться в историю XX и XXI веков через призму любимого вида спорта.

В целом книга заставляет в очередной раз задуматься о том, что многое, что мы сейчас считаем уникальным, вовсе не является новшеством. Авторы книги показали, что с самых первых турниров политика и спорт были тесно переплетены между собой. Бойкоты, снятия с игр, отстранения от турниров практиковались всегда, и это не ноу-хау XXI века. Чемпионаты мира преследовали интриги и скандалы. Трофей не раз становился заветной целью грабителей из разных стран.

Кубок мира неоднократно похищали. Впервые статуэтка была похищена на родине футбола в 1966 году. Трофей быстро удалось найти, поскольку грабители испугались резонанса, вызванного пропажей, и подбросили его в один из лондонских парков. Во второй раз уникальную статуэтку, названную в честь третьего президента ФИФА Жюля Риме и изготовленную из позолоченного серебра с лазуритовым основанием, украли в Бразилии в 1983 году. До сих пор она так и не найдена. Современная версия трофея 1970 года изготовлена в новом дизайне из 18-каратного золота с малахитовыми вставками. Его стоимость оценивается в $242 тыс.

«Книга Уткина: Мы тут жизнь живем»

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Издательство «Альпина Нон-фикшн» выпустило 10-тысячным тиражом, что по современным меркам считается серьезным объемом, книгу о жизни журналиста Василия Уткина. Она написана теми, кто лично знал спортивного обозревателя. В сборнике есть и тексты Уткина, и выдержки из интервью с ним, а также воспоминания тех, кто общался с журналистом в последние дни его жизни. Редактором-составителем выступил известный спортивный журналист и историк Станислав Гридасов. Также в книгу вошли фотографии из личных архивов друзей и родственников. Во-многом именно благодаря работе Василия Уткина в телеэфире и его программам игра стала еще популярнее в нашей стране. Василий внес большой вклад в то, что футбол вошел в повседневную жизнь россиян, стал из чисто спортивного явления чем-то большим. Уже потом, много лет спустя, футболисты стали такими же медийными персонами, как звезды кино и шоу-бизнеса. А в середине 1990-х на заре программы «Футбольный клуб» на НТВ Уткин со своими коллегами показывал истории, как кумиры миллионов ведут обычную жизнь, латают самостоятельно форму, готовятся к матчам на базах клубов, похожих на пионерские лагеря. Сейчас это все кажется удивительным в век больших денег в спорте. Книга рассказывает, с одной стороны, об эпизодах из жизни Василия, а с другой — погружает в историю страны последних тридцати лет.

Персиваль Эверетт «Джеймс»

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Книга лауреата Пулитцеровской премии и финалиста Букеровской Персиваля Эверетта «Джеймс» является оммажем роману Марка Твена «Приключения Гекльберри Финна», а вместе тем и актуальным высказыванием автора на тему расового вопроса, который в США до конца не закрыт до сих пор. Автор переосмысливает произведение Твена и отводит главную роль в нем рабу Джиму/Джеймсу, наделяя его не только умением читать и полемизировать с философами, но и отменным чувством юмора. Эверетт сознательно выбрал для своей литературной игры одну из величайших американских книг, чтобы вызвать общественный резонанс и привлечь внимание к расовой проблематике. И если первая половина книги соответствует фабуле Твена, то во второй в Эверетта вселился дух режиссера Квентина Тарантино, и перед глазами читателя появляются образы как будто из фильма «Джанго освобожденный». Книга Эверетта раскрывается во всей красе, если перед ней освежить память и перечитать оригинальное произведение Твена. Видно, как современный автор полемизирует с классиком XIX века, подмечает противоречия, нестыковки и задает не очень удобные вопросы. Жаль, что Твен уже не сможет ему ответить. Уверен, что его реакция был бы очень яркой. Стоит признать, что за последние годы ничего подобного «Джеймсу» не выходило, так что это литературное явление стоит того, чтобы погрузиться во вселенную Тома Сойера и еще раз пережить опасный вояж по реке Миссисипи.

Колсон Уайтхед «Однажды в Гарлеме»

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Роман американского писателя Колсона Уайтхеда «Однажды в Гарлеме» — это детективное произведение и семейная сага, действие которой разворачивается в одном из самых известных районов Нью-Йорка, Гарлеме, с 1959 по 1964 год. Автор погружает читателя в эпоху, когда телевизор или радиоприемник в корпусе из красного дерева мог за пару лет устареть и уступить позиции перед новой разработкой, которая стремительно завоевывала американский рынок. Далеко позади остались времена Великой депрессии, прошла и эпоха Второй мировой войны, и мысли американцев заняты тем, как обустроиться в жизни, которая так стремительно идет вперед. Расширение жилищной площади, обстановка квартиры, мысли о поддержании бизнеса на плаву постоянно роятся в голове торговца мебелью Рэя Карни. Он отличный семьянин, уважаемый человек, который ничем особым не выделяется. Но есть у Рэя и темная сторона, о которой знают единицы. Он время от времени соглашается продавать не только мебель и ковры, но и разного рода ходовые товары, которые неизвестно откуда ему приносит его непутевый двоюродный брат, с которым он очень дружен с детства. Однажды родственник Рэя серьезно влип и втянул за собой в эту историю и тихого продавца мебели, который должен не только выпутаться сам, но и защитить свою семью и своего незадачливого братца. Если раньше были популярными произведения об итальянских эмигрантах, которые управляли теневой жизнью Нью-Йорка, то книга Колсона Уайтхеда задает новый тренд и показывает уже криминальную сторону темнокожих жителей «Большого яблока». Дважды лауреат Пулитцеровской премии Колсон Уайтхед ухватился за эту историю и развивает ее. В 2021 году вышел роман «Однажды в Гарлеме» (в России — в 2026 году), в 2023 году — его продолжение, а в июле 2026 года в США появится и третья книга из этой серии.

Питер Зейхан «Конец мира — это только начало: Экономика после краха глобализации»

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Консультант ЦРУ по геополитике Питер Зейхан в 2022 году опубликовал книгу, спрогнозировавшую многие события, произошедшие с 2022 по 2026 год. Она позволяет понять логику США и действия администрации президента Трампа в 2025–2026 годах. После прочтения многое кажущееся сумбурным и нелогичным приобретает смысл и структуру. Автор объясняет, что США возродили «Доктрину Монро», чтобы в будущем быть самодостаточным государством и не зависеть ни от кого, что пристальное внимание к Ормузскому проливу и морские перевозки являются краеугольным камнем всей экономики глобализации в том виде, в котором мы ее знаем сейчас. Также автор дает неутешительные прогнозы относительно мировой экономики, которые заставляют серьезно задуматься. Зейхан в своей книге ставит во главу угла интересы США и выдвигает гипотезу, что только его родная страна сможет сама себя обеспечивать в эпоху экономического упадка, который автор предрекает в недалеком будущем. Если отбросить предвзятость автора, то с основными постулатами, выдвинутыми в книге, легко согласиться. В ближайшем будущем глобализация закончится и странам придется самостоятельно заботиться о том, как обеспечивать себя энергией, продовольствием и технологиями. В цифрах и фактах автор разбирает, кто это может делать сейчас и кто это сможет сделать в будущем. Неутешительный ответ: единицы стран во всем мире.