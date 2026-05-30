Бастрыкину доложат о жестоком избиении девочки группой сверстников в Ижевске

Доклад по уголовному делу о хулиганстве (ст. 213 УК), возбужденному после жестокого избиения сверстницы группой подростков на территории скейт-парка в Ижевске, предоставят председателю СКР Александру Бастрыкину. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, видеозапись избиения подростка в скейт-парке распространилась соцсетях в конце мая. На кадрах видно, что пострадавшую избивали не менее трех девушек. Ее били по лицу и пинали ногами. Из постов в местных пабликах следует, что конфликт спровоцировал неформальный внешний вид подростка, участникам инцидента по 14-15 лет.

Дело расследует СУ СКР по Удмуртии. Полицейские установили всех причастных. По второй части статьи о хулиганстве (ст. 213 УК) предусмотрено до семи лет лишения свободы.