СК завел дело после жестокого избиения сверстницы группой подростков в Ижевске

После жесткого избиения группой подростков сверстницы на территории скейт-парка в Ижевске СУ СКР по Удмуртии завело уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Как сообщили в ведомстве, пострадавшая госпитализирована, угрозы ее жизни нет.

«Конфликт произошел на фоне того, что девушкам, которые толпой избили сверстницу, не понравился ее стиль одежды и макияжа. У молодежи принято называть такой стиль “нефоры”. Девушкам примерно 14-15 лет»,— говорится в посте сообщества «Злой ижевчанин» в Max.

На кадрах видно, что пострадавшую избивали не менее трех человек. Ее били по лицу и пинали ногами. «За волосы не хватайте, только бейте. В ребра <...> это не по правилам»,— сказал один из участников процесса. Другие несовершеннолетние драку остановить не пытались.

Полицейские установили всех участников инцидента, добавили в СУ СКР. Идут следственные действия. По второй части статьи о хулиганстве (ст. 213 УК) предусмотрено до семи лет лишения свободы.