Кореевед Ланьков перестанет общаться со СМИ из-за нового протокола против себя

Кореевед Андрей Ланьков перестанет давать интервью СМИ из-за того, что на него составили очередной протокол об участии в нежелательной организации. По словам ученого, о новом деле по ст. 20.33 КоАП он узнал из прессы.

Андрей Ланьков

«Это означает, скорее всего, что я опять дал интервью какому-то СМИ, которое в России внесено в список "нежелательных". Второй раз уже, — написал господин Ланьков в Telegram. — Самое разумное — попросту отказаться совсем от интервью и бесед с любыми СМИ».

Ученый добавил, что «всегда говорил более или менее со всеми», кто не подвергал его слова цензуре. «Остается только в очередной раз пожать плечами по поводу происходящего», — заключил он.

В апреле 2025 года Андрея Ланькова оштрафовали по ст. 20.33 КоАП на 10 тыс. руб. Вчера в Telegram-каналах распространилась информация о том, что новый протокол в отношении корееведа поступил в Савеловский суд Москвы.

В начале года господина Ланькова задержали в Риге и вскоре выдворили из Латвии по решению местных властей. Подробности о происшествии ученый рассказал «Ъ».