Нефтяников, пожарных и горняков много не бывает

Власти намерены изменить правила распределения платных мест в вузах. Список направлений, для которых количество мест устанавливает государство, уменьшится на четверть — из него будут исключены, в частности, пожарная безопасность, нефтегазовое и горное дело. Об этом заявили представители Минобрнауки на совещании в Совете федерации. Университеты просят министерство пересмотреть не только перечень специальностей, но и подходы к выделению мест для иностранцев и обучающихся за счет вуза участников СВО. Пока государство ищет пути к сокращению мест на ненужных для рынка труда специальностях, вузы находят лазейки для обхода ограничений, предупреждают в Рособрнадзоре.

В этом году количество платных мест в вузах на ряд специальностей впервые определялось правительством, а не устанавливалось университетами самостоятельно (подробнее см. справку). Приемная кампания по новым правилам стартует 20 июня, но вузы уже подготовили предложения к методике расчета платных мест для следующего набора, представив их на совещании с представителями Минобрнауки и Рособрнадзора в Совете федерации.

Ограничения обострили проблему с «дублированием студентов», рассказал первый проректор по организации приема СПбГУ Александр Бабич.

Ранее вуз мог принимать неограниченное количество платных учащихся, теперь установлен лимит для каждого направления. Если абитуриент заключает договор на две специальности, а идет только на одну, то место на другой остается пустым. Из-за этого у вузов возникает риск недобора платников. В прошлые годы, рассказал господин Бабич, более 300 абитуриентов в СПбГУ заключали сразу несколько договоров. «Они не планировали учиться сразу нескольким специальностям, а просто перестраховывались, а потом выбирали что-то одно»,— объяснил он. Возможность «злоупотребления правом» со стороны студентов господин Бабич просил исключить при последующей «донастройке» законодательства.

МГЮА предлагает ввести отдельные правила распределения мест для иностранцев. Сейчас они входят в общее количество выделенных вузу государством платных мест. А это число определяется на основании кадровой потребности России, напомнила проректор по образовательной деятельности вуза Наталья Софийчук. Но иностранные студенты в большинстве случаев уезжают работать на родину, говорит она; этот фактор не учитывается, и в результате мест в вузах для россиян не хватает. Платный набор иностранцев, по мнению госпожи Софийчук, ограничиваться не должен, особенно в регионах, граничащих с другими государствами.

Глава дирекции по стратегической работе с абитуриентами НИУ ВШЭ Александр Чеповский попросил ввести отдельные правила для учета студентов, обучающихся за счет вуза. Сейчас университеты могут оплачивать обучение студентам, которые не прошли конкурс на бюджетные места, но набрали высокий балл ЕГЭ или стали победителями олимпиад. Такая же схема действует и для участников СВО и их родных и близких. Для учащегося это ничем не отличается от бюджетного места, но юридически для государства оно платное и будет выделяться из фиксированного числа. Александр Чеповский также напомнил, что сейчас число коммерческих мест в вузе установлено на уровне среднего числа студентов-платников за последние три года. Но на конкретную специальность может стоять «огромная очередь» из желающих учиться, а вуз по факту может обучить большее количество человек. В связи с этим господин Чеповский предлагает разрешить университетам увеличивать число мест на направления, по которым вуз несколько лет подряд полностью выполнял план платного приема.

Участвовавший в совещании представитель Минобрнауки Дмитрий Грамотин обещал все предложения рассмотреть. Он отметил, что регулирующие платный прием документы специально принимались только на 2026/27 учебный год, чтобы по итогам кампании проанализировать ее результаты и внести коррективы. Перечень специальностей, прием на которые регулируется государством, скорее всего, сократят. Из него исчезнут среди прочего прикладная этика, пожарная безопасность, нефтегазовое и горное дело. По предварительным данным, в итоговом перечне оставят 29 специальностей из 40. В методике распределения мест больше внимания будет уделяться профильности университетов, причем учитываться будут не только результаты ЕГЭ, но и баллы за внутренние экзамены (проводимые вузом при приеме выпускников колледжей) и наличие госаккредитации, сказал Дмитрий Грамотин.

Представитель Рособрнадзора Ольга Якимчук рассказала о лазейках в законодательстве, которыми могут воспользоваться вузы, чтобы получить дополнительные платные места.

Согласно методике, напомнила она, университеты получают 10–20 платных мест на программы, куда студентов набирают впервые. И если государство не разрешило вузу открыть платные места по одному направлению, то вуз может открыть новое по смежной тематике (например, вместо «бухгалтерский учет, анализ и аудит» — «финансы и кредит»). Ольга Якимчук также прогнозирует рост числа учащихся, переводящихся между специальностями, поскольку ограничение по платным местам действует только для первого курса. «То есть студенты смогут поступить на специальности, по которым вузу достались платные места, а затем на втором курсе перевестись на условную юриспруденцию, где в год их поступления мест им не хватило»,— объяснила Ольга Якимчук. Чтобы исключить подобную практику, она также предлагает Минобрнауки установить ограничения.

Полина Ячменникова