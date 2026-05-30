На 75-м году жизни скончалась балерина, балетмейстер-репетитор Мариинского театра Любовь Кунакова. О ее смерти 30 мая сообщили в пресс-службе театра.

Умерла балерина и педагог Мариинского театра Любовь Кунакова

Фото: пресс-служба Мариинского театра

«Коллектив Мариинского театра выражает самые глубокие соболезнования родным и близким Любови Алимпиевны, ее друзьям, многочисленным ученикам, всем тем, кому посчастливилось знать ее, восхищаться ей на сцене и в балетном классе, работать с ней. Это по-настоящему невосполнимая утрата»,— говорится в сообщении.

В театре отметили, что Любовь Кунакова посвятила Мариинскому театру более полувека. Ее творческий путь на сцене начался в 1974 году. До 1992 года она была одной из ведущих исполнительниц балетного репертуара. Среди наиболее известных партий — роли в спектаклях «Легенда о любви», «Спящая красавица», «Жизель», «Баядерка», «Лебединое озеро», «Раймонда», «Корсар» и «Дон Кихот».

После завершения сценической карьеры Кунакова занялась педагогической деятельностью. С 1997 года она работала педагогом-репетитором Мариинского театра, а позднее стала балетмейстером-репетитором. Также она участвовала в переносе классических постановок театра на сцены Минска, Афин, Токио и ряда городов Бразилии.

Матвей Николаев