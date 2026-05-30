В Армении заявили, что письмо из России про газ «не совсем такое», как пишут СМИ

Россия продолжает поставки газа в Армению в штатном режиме, заявил министр территориального управления и инфраструктуры страны Давид Худатян. По его словам, в Ереване поддерживают связь с коллегами в Москве по этой теме.

Господин Худатян отметил, что в ведомстве получили письмо российской стороны о возможной денонсации соглашения по газу, нефтепродуктам и необработанным алмазам: «Приняли к сведению, по необходимости с ними работаем, находимся в естественных рабочих отношениях» (цитата по «Интерфаксу»).

При этом министр отметил, что «содержание письма не совсем такое, как представляется в прессе». По его словам, в СМИ «информация представлена намного острее». Господин Худатян предположил, что тему могут подогревать в интересах «оппозиционных сил, которые считают, что таким образом они смогут обеспечить успех в (парламентских) выборах».

