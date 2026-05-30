Россиянина отправили в тюрьму во Вьетнаме за угон мотоцикла

Суд провинции Кханьхоа приговорил гражданина России к тюремному сроку за кражу мотоцикла у местной жительницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское генконсульство в Хошимине. Срок наказания не раскрывается.

По данным следствия, мужчина приехал в страну как турист в конце 2025 года. В январе он угнал мотоцикл. По истечении срока россиянина выдворят из страны с последующим запретом на въезд.

По словам генконсула России в Хошимине Тимура Садыкова, с ростом турпотока во Вьетнам растет количество совершаемых россиянами преступлений. На данный момент еще несколько российских граждан в провинции Кханьхоа ожидают суда.

На днях генконсул сообщал, что другому россиянину, задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа, грозит от трех до 20 лет тюрьмы.