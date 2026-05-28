Россиянину во Вьетнаме грозит до 20 лет тюрьмы за кражу багажа

Россиянину, задержанному во Вьетнаме по подозрению в краже чужого багажа, грозит от трех до 20 лет тюрьмы, заявил «РИА Новости» генконсул РФ в Хошимине Тимур Садыков. По его словам, мужчине могут предъявить и другие обвинения.

Тюремный срок будет зависеть от размера нанесенного ущерба, уточнил господин Садыков. После отбытия наказания иностранцев обычно выдворяют из страны с временным запретом на последующий въезд. Дипломат отметил, что генконсульство взаимодействует с местными властями для «обеспечения прав россиянина».

«По имеющейся у консульства информации, гражданину может быть предъявлено обвинение в совершении и других преступлений на территории Вьетнама»,— добавил Тимур Садыков.

О задержании россиянина сообщили вьетнамские СМИ. По их данным, мужчину подозревают в краже багажа граждан третьих стран. Он якобы специально летал из Таиланда без вещей и забирал брендовые сумки прямо с ленты выдачи багажа в аэропорту Хошимина. Генконсул уточнил, что задержанного зовут Александр Горб.