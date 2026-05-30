Cumhuriyet: в партии Эрдогана обсуждают досрочное проведение выборов президента

Правящая в Турции Партия справедливости и развития (ПСР) готова обсуждать вопрос о проведении досрочных выборов президента страны в ноябре 2026 года, сообщает газета Cumhuriyet.

Чтобы инициировать проведение досрочных президентских выборов, рейтинги Реджепа Эрдогана должны существенно вырасти за счет мер экономической поддержки, пишет Cumhuriyet. По словам источников издания, в партии обсуждают повышение зарплат для определенных групп населения и выплат пенсионерам. Эффективность предлагаемых мер планируется оценивать путем опросов.

Газета отмечает, что на данный момент руководство партии не достигло единого мнения по вопросу досрочных выборов. Часть высокопоставленных членов ПСР считает, что проводить их без заметного улучшения макроэкономических показателей может быть рискованно.

25 мая Апелляционный суд Анкары постановил отстранить председателя оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля и его команду от руководства, передав кресло партийного главы ее бывшему лидеру Кемалю Кылычдароглу, которого подозревают в сговоре с ПСР.

Следующие президентские выборы в Турции пройдут в 2028 году. Согласно законам страны, господин Эрдоган не может в них участвовать, однако у него есть возможность внести изменения в Конституцию или провести досрочные выборы.