Турецкую оппозицию взяли штурмом

С главной оппозиционной силой Турции — Народно-республиканской партией (НРП), которой все последнее время власти чинили всяческие препятствия, случилась новая неприятность. Апелляционный суд Анкары постановил отстранить ее председателя Озгюра Озеля и его команду от руководства партией, передав кресло партийного главы ее бывшему лидеру Кемалю Кылычдароглу, которого подозревают в сговоре с правящей партией президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Сторонники оппозиции восприняли эти действия как рейдерский захват и встретили их протестами, полиции же пришлось брать штаб-квартиру НРП штурмом.

Председатель турецкой Народно-республиканской партии Озгюр Озель

Фото: Efekan Akyuz / Reuters Председатель турецкой Народно-республиканской партии Озгюр Озель

Тучи над главной в Турции оппозиционной Народно-республиканской партией стали стремительно сгущаться под конец прошлой недели: 21 мая суд постановил отстранить от должности председателя этой политической силы Озгюра Озеля и поставить на его место того, кто некогда уже руководил партией, но симпатии ее членов давно растерял,— Кемаля Кылычдароглу.

Уже на следующий день улицы центральных турецких городов — Анкары, Стамбула, Измира, Антальи, Трабзона — наполнились протестующими против такого решения сторонниками оппозиции. Они выкрикивали слова поддержки в адрес Озгюра Озеля, скандировали «Кемаль-предатель» и держали в руках плакаты, на которых последний как будто снимает маску, а под ней находится человек, похожий на президента Реджепа Тайипа Эрдогана, намекая таким образом, какого персонажа подсунули рулить оппозицией.

Самая масштабная акция прошла у штаб-квартиры НРП в Анкаре. Сторонники Озгюра Озеля возвели внутри баррикады и вместе с политиком отказались покинуть здание. Представители властей стянули к офису партии спецназ. В итоге полиции пришлось брать штаб-квартиру штурмом с применением слезоточивого газа и резиновых пуль.

После того как полиция прорвалась в офис НРП, Озелю вручили уведомление о выселении из главного офиса по решению суда. Он разорвал повестку, а выйдя из здания, заявил, что партия продолжит борьбу «на улицах» и «на площадях».

После этого под охраной полиции в штаб-квартиру НРП вошла команда Кылычдароглу. Первое, что сделал политик после возвращения,— отправил в отставку трех юристов партии.

78-летний Кемаль Кылычдароглу возглавлял НРП 13 лет. Объединенная оппозиция возлагала на него большие надежды на президентских выборах весной 2023 года, надеясь, что именно он сможет положить конец 20-летнему правлению Эрдогана. Особенно на фоне тяжелой экономической ситуации и разрушительного землетрясения, которое унесло жизни более 50 тыс. человек.

Но Кылычдароглу проиграл Эрдогану во втором туре. И при этом отказался уходить в отставку, несмотря на призывы однопартийцев. В итоге его сочли эгоистом, который не хочет давать дорогу молодым и более ярким политикам. Тем не менее на следующем съезде партии ожидалось, что он все же усидит в кресле, несмотря на поражение на выборах. Неожиданно победил Озгюр Озель, заручившись поддержкой 682 делегатов, в то время как Кылычдароглу набрал 664. Это событие послужило вскоре поводом для обвинений победителя в сговоре и подкупе делегатов и махинациях с голосами во время того голосования.

Озгюр Озель сделал ставку на единство партии и привлечение в ряды НРП молодых сторонников, стремясь удержать политическую силу на плаву. Его тактика принесла свои плоды. В начале мая компания Piar Araştırma провела соцопрос и выяснила, что НРП впервые за 20 лет вышла в лидеры, набирая 35,4% против 31,7% у правящей Партии справедливости и развития президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как считают сторонники Озеля, именно по этой причине власти и решили прибегнуть к «контрреволюции в оппозиции», поставив во главе набирающей популярность соперничающей силы Кылычдароглу, которого теперь обвиняют в сговоре с властью. Косвенные признаки этого налицо. Турецкие провластные СМИ, которые раньше клеймили Кылычдароглу, заговорили о нарушении его прав на съезде, поддержке со стороны народа, а также приветствовали «триумфальное возвращение Кемаль-бея» спустя три года, которое стало возможным «благодаря торжеству правосудия».

Бывший глава НРП Кемаль Кылычдароглу

Фото: AP Бывший глава НРП Кемаль Кылычдароглу

Турецкие оппозиционные СМИ же заговорили о «абсолютном ударе по демократии», «попытке дворца уничтожить оппозицию», «перевороте» и «землетрясении», назвав решение суда аннулировать итоги съезда партии, где победил Озель, «одним из самых черных дней в истории турецкой демократии».

Неудивительно, что пока в НРП Кылычдароглу попросту игнорируют, саботируя его распоряжения. На турецком телевидении один оппозиционный телеканал Halk TV по-прежнему называет Озгюра Озеля председателем партии.

«Кылычдароглу растерял большинство сторонников, у него в окружении осталось 15–20 человек, но и некоторые из них отказываются сейчас с ним работать»,— пояснил “Ъ” источник, близкий к НРП.

На фоне такого паралича во внутреннем управлении партией единство оппозиции оказалось под угрозой.

В партии действительно опасаются раскола, рассказала “Ъ” адвокат, приближенная к НРП: Озелю либо придется пойти на открытую войну за власть внутри партии, либо создавать новое политическое движение. Пока у него есть депутатский иммунитет, но собеседница издания не исключает, что Кылычдароглу может лишить его этого статуса.

«Озгюр Озель стремится всячески продемонстрировать, что его главным оппонентом является лично Эрдоган, не допуская критики в адрес Кылычдароглу. Если он сможет убедить в этом общество, у партии есть шанс выйти из кризиса еще более сильной, но сделать это очень тяжело»,— рассказали источники “Ъ”, близкие к Озелю.

Риск раскола НРП на два лагеря будет только на руку правящей партии. «Оппозиция уже проиграла выборы, победить они могли, только если бы было безусловное единение противников Эрдогана. Власти сыграли в известную политтехнологию: не можешь уничтожить — возглавь и раздели»,— пояснил заведующий отделом Ближнего и постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков.

Напомним, президент Эрдоган не раз говорил, что его нынешний срок — последний, однако все чаще появляются сообщения о том, что он может изменить решение.

Ксения Жарова, Анкара