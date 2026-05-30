Делегация Северной Кореи примет участие в ПМЭФ

Экономическая делегация КНДР посетит Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Делегацию возглавляет министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо. 29 мая представители республики выехали из Пхеньяна в Белоруссию, где примут участие в международной выставке «Белагро-2026».

После завершения мероприятий в Минске северокорейская делегация отправится в Санкт-Петербург на ПМЭФ.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. По данным организаторов, участие в нем подтвердили представители 130 стран и территорий.

