Делегация Северной Кореи примет участие в ПМЭФ
Экономическая делегация КНДР посетит Санкт-Петербург для участия в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.
Делегацию возглавляет министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чон Хо. 29 мая представители республики выехали из Пхеньяна в Белоруссию, где примут участие в международной выставке «Белагро-2026».
После завершения мероприятий в Минске северокорейская делегация отправится в Санкт-Петербург на ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. По данным организаторов, участие в нем подтвердили представители 130 стран и территорий.