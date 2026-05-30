Минпросвещения: первоклассникам не будут ставить оценки за поведение

Оценки за поведение будут выставлять школьникам начиная со 2-го класса. Это следует из приказа Минпросвещения, текст которого приводит «РИА Новости».

Согласно документу, «контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка… может сопровождаться выставлением оценок поведения». Однако «положения настоящего абзаца не распространяются на обучающихся первых классов», указано в приказе.

Прежде в Минпросвещения сообщали, что тестирование системы оценки поведения для школьников первых-восьмых классов уже проходит в пилотных регионах. В следующем, 2026/27-м, учебном году оценивать поведение школьников будут в десяти школах каждого региона России. К сентябрю 2027-го трехуровневая система оценки — «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение — будет внедрена во все школы страны.