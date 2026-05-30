Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Петербурге предложили продлить льготы для владельцев электромобилей до 2030 года

Власти Санкт-Петербурга намерены продлить действие налоговых льгот для владельцев экологичного транспорта до конца 2030 года. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение городского Законодательного собрания.

В Петербурге планируют продлить льготы для владельцев электромобилей

В Петербурге планируют продлить льготы для владельцев электромобилей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Петербурге планируют продлить льготы для владельцев электромобилей

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Документ предусматривает сохранение и расширение мер поддержки для владельцев электромобилей, транспорта на газомоторном топливе, а также водного электротранспорта.

В правительстве Санкт-Петербурга отметили, что в городе продолжается развитие экологически чистого транспорта и необходимой инфраструктуры. По итогам 2025 года в Северной столице работали 465 зарядных станций для электромобилей.

К 2030 году их число планируется увеличить как минимум до 1,5 тысячи, что должно способствовать дальнейшему росту популярности электротранспорта.

Матвей Николаев

Новости компаний Все