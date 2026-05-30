В Петербурге предложили продлить льготы для владельцев электромобилей до 2030 года

Власти Санкт-Петербурга намерены продлить действие налоговых льгот для владельцев экологичного транспорта до конца 2030 года. Соответствующий законопроект уже направлен на рассмотрение городского Законодательного собрания.

Документ предусматривает сохранение и расширение мер поддержки для владельцев электромобилей, транспорта на газомоторном топливе, а также водного электротранспорта.

В правительстве Санкт-Петербурга отметили, что в городе продолжается развитие экологически чистого транспорта и необходимой инфраструктуры. По итогам 2025 года в Северной столице работали 465 зарядных станций для электромобилей.

К 2030 году их число планируется увеличить как минимум до 1,5 тысячи, что должно способствовать дальнейшему росту популярности электротранспорта.

Матвей Николаев