Аэропорт Мюнхена закрыли из-за появления беспилотника

Международный аэропорт Мюнхена не работает с утра из-за появления в небе неопознанного объекта — предположительно, беспилотника. Об этом сообщают местные СМИ.

«Около 9 утра пилоты заметили подозрительный объект», — заявил Bild представитель Федеральной полиции.

Tag24 передает, что об обнаружении предполагаемого дрона диспетчерской вышке сообщили пилоты двух самолетов.

На территории аэропорта работает большое количество силовиков. Для наблюдения с воздуха задействован вертолет.

Осенью прошлого года мюнхенский аэропорт приостанавливал работу по аналогичным причинам. Германия стала первой страной, заявившей, что считает Россию виновной в запуске БПЛА вблизи европейских аэропортов.

