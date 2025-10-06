К дронам притянули руку Москвы

Германия стала первой страной, заявившей, что считает Россию виновной в запуске беспилотников вблизи европейских аэропортов. Там утверждают, что цель подобных акций — шпионаж и дестабилизация обстановки. Однако эти обвинения никак не подкреплены доказательствами: в Германии и Норвегии начали задерживать лиц, подозреваемых в причастности к инцидентам и об их связи с Россией никаких данных нет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на безосновательность обвинений и назвал их огульными.

Сразу несколько жестких заявлений в адрес России прозвучали в Германии вечером 5 октября. «Мы подозреваем, что за большинством полетов беспилотников стоит Россия»,— сказал канцлер ФРГ Фридрих Мерц в эфире канала ARD. Он попытался успокоить зрителей, заверив, что в ходе налета БПЛА на аэропорт Мюнхена «не было ни одного инцидента с использованием вооруженного беспилотника». «Это попытки шпионажа и попытки дестабилизировать население»,— добавил он.

Вслед за канцлером на ARD появился премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, который сконцентрировался на инцидентах в Мюнхене. По его словам, он «не может точно подтвердить», что за ними стоит Россия, но убежден в этом. «Это форма гибридной войны, чтобы нервировать нас, вселять страх»,— заявил он.

Ранее, 2 и 3 октября, аэропорт Мюнхена был вынужден приостановить работу из-за появления над ним неопознанных БПЛА. Это привело к массовым задержкам и отменам рейсов, что затронуло в общей сложности около 10 тыс. пассажиров.

Многим из тех, кто прилетел в столицу Баварии на Октоберфест, пришлось провести ночь на раскладушках в терминале аэропорта. Для обеспечения безопасности с 4 октября были задействованы силы бундесвера. Существенные перебои в расписании рейсов сохранялись вплоть до 5 октября. По данным Bild, речь шла о военных разведывательных дронах.

Инциденты в Мюнхене стали крупнейшими на территории ФРГ, однако несколькими днями ранее беспилотники уже были замечены над Килем и вблизи крупнейшего аэропорта Германии — Франкфурта-на-Майне. Подобные инциденты произошли и в других европейских странах, в частности в Норвегии и Дании.

Но еще до появления беспилотников над Мюнхеном о ситуации высказался министр обороны ФРГ Борис Писториус (его интервью Handelsblatt вышло с запозданием), при этом его риторика оказалась значительно жестче заявлений канцлера и баварского премьера.

Писториус прямо возложил вину на российского президента Владимира Путина, напомнив, что тот «хорошо знает Германию» и знаком с «немецкими инстинктами и рефлексами».

Министр обороны не впервые допускает заявления, перекрывающие по жесткости риторику Мерца: в июльском интервью Financial Times он сказал, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО.

В Москве категорически отрицают свою причастность к инцидентам с дронами. В понедельник, 6 октября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь подчеркнул безосновательность подобных обвинений. «С этими дронами история странная по меньшей мере, но обвинять Россию не стоит,— сказал господин Песков.— В Европе много политиков, которые склонны во всем винить Россию безосновательно, огульно. Так и относимся к этим заявлениям».

Тем временем в европейских странах начали задерживать подозреваемых в запуске БПЛА.

Так, 4 октября во Франкфурте-на-Майне был задержан 41-летний хорват, который предположительно запустил дрон вблизи аэропорта. Днем ранее в Норвегии сообщили о задержании трех граждан Германии за запуск БПЛА вблизи аэропорта Росволл в Му-и-Ране. Все они были допрошены и выпущены на свободу. В этой же стране задержали гражданина Китая, который запускал дрон в районе аэропорта Хелле в Сволвере. Ему выписали штраф 12 тыс. норвежских крон (более 100 тыс. руб.) и вручили уведомление о депортации.

