Бастрыкин запросил доклад о гибели девочки на питбайке в Татарстане

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования гибели 14-летней девочки в Бугульминском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что 29 мая девочка без водительского удостоверения управляла питбайком и врезалась в опору ЛЭП. Она погибла на месте, 13-летний пассажир госпитализирован. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

