В Татарстане возбудили дело после гибели 14-летней девочки на питбайке

В Татарстане возбуждено уголовное дело после гибели несовершеннолетней в ДТП в Бугульминском районе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по республике.

По версии следствия, 29 мая 14-летняя девочка без водительского удостоверения управляла питбайком и врезалась в опору ЛЭП. Девочка погибла на месте, 13-летний пассажир с различными травмами госпитализирован.

По предварительным данным, незадолго до трагедии родители мальчика купили ему питбайк, за руль которого села несовершеннолетняя соседка.

Дело возбуждено по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следственные действия продолжаются.

