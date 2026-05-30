В Мурманской области готовятся начать добычу лития на новом месторождении

В Мурманской области в 2026 году планируют начать опытно-промышленную добычу лития на Полмостундровском месторождении. Об этом накануне Петербургского международного экономического форума сообщил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, пишет ТАСС.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По словам главы Минприроды, работы будут вестись на Кольском полуострове в рамках геологоразведочных мероприятий, которые проводит недропользователь.

Козлов отметил, что опытно-промышленная добыча станет следующим этапом освоения месторождения и позволит оценить перспективы дальнейшей разработки запасов лития.

