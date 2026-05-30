В Армавире потушили пожар на перевалочной нефтебазе

Возгорание на территории перевалочной нефтебазы в Армавире полностью ликвидировано, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Пожар произошел из-за падения обломков БПЛА.

При тушении пожара были задействованы 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России. Уточняется, что пострадавших нет. В результате атаки беспилотников ВСУ на Армавир был поврежден объект ООО «Южная нефтяная компания», сообщала администрация города в Telegram-канале.

Всего в ночь на 30 мая силы ПВО сбили 127 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщало Минобороны. Беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.