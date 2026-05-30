Три человека погибли в Белгородской области от ударов беспилотников ВСУ

Ночью 30 мая еще один человек скончался в Белгородской области в результате ударов беспилотников ВСУ в поселке Октябрьский Белгородского округа. При детонации дрона погиб мужчина. Информация о повреждениях в населенном пункте пока уточняется. Об этом рассказали в региональном оперштабе.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», незадолго до этого в поселке после удара FPV-дрона по легковому автомобилю погибли два человека, еще двое получили ранения. Скончались двое мужчин. Пострадавшие отправлены в городскую больницу №2 Белгорода.

По информации врио губернатора Белгородской области Александра Шуваева, за прошедшие сутки ВСУ 55 раз атаковали территорию региона. Удары нанесены по девяти муниципалитетам: Алексеевскому, Белгородскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Губкинскому, Краснояружскому, Ровеньскому и Шебекинскому округам. Восемь раз были применены артиллерия и авиация, четыре раза взрывные устройства сброшены с БПЛА. Подавлены и сбиты 36 беспилотников.

«В Грайворонском округе по городу Грайворон, поселку Горьковский, селам Безымено, Головчино, Гора-Подол, Дорогощь, Замостье, Козинка, Косилово, Мощеное, Пороз, Почаево, Рождественка, Смородино и Сподарюшино зафиксирован сброс одной авиационной бомбы, выпущено 27 боеприпасов в ходе четырех обстрелов»,— говорится в сводке регионального оперштаба.

Денис Данилов