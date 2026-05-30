При атаке беспилотника под Белгородом погибли два мирных жителя, двое ранены

В поселке Октябрьский Белгородского округа Белгородской области в результате удара FPV-дрона по легковому автомобилю погибли два человека, еще двое ранены. Об этом сообщил региональный оперштаб.

От полученных ранений оба мужчины скончались на месте атаки. Еще двое мужчин с предварительным диагнозом «акубаротравма и слепое осколочное ранение шеи» отправлены в городскую больницу №2 Белгорода для обследования.

В результате детонации автомобиль загорелся.

Алина Морозова