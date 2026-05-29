При атаке БПЛА в Воронежской области пострадала техника и загорелась постройка

В ночь на 29 мая в трех районах Воронежской области обнаружили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. В результате падения фрагментов сбитого БПЛА в одном районе повреждены несколько единиц сельскохозяйственной техники и загорелась кровля хозпостройки. Возгорание оперативно ликвидировали, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Александр Васильченко Фото: Telegram-канал Александра Хинштейна

По информации главы региона, опасность атаки БПЛА в Воронежской области объявили накануне вечером около 21:40. Вскоре сирены тревоги в связи с угрозой непосредственного удара дрона прозвучали в Россошанском районе. Отбой опасности атаки беспилотников объявили около 5:15.

В Минобороны РФ сообщили, что минувшей ночью на территории России дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 208 украинских беспилотников самолетного типа. На территории Черноземья дроны также сбили в Белгородской, Курской и Орловской областях.

«Ъ-Черноземье» ранее писал, что ранним утром среды, 27 мая, дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили над Воронежем две высокоскоростные цели. Упавшими обломками были повреждены здание шиномонтажа и бытовка. Обошлось без пострадавших.

Денис Данилов