Военные командующие Кубы и США провели переговоры о безопасности в Гуантанамо

Глава американского Южного командования Фрэнсис Донован и начальник кубинского Генштаба Роберто Легра Сотолонго провели встречу, чтобы обсудить обстановку вокруг американской военной базы в Гуантанамо, сообщает Escambray.

Главной темой разговора стала безопасность на границе американской базы. Представители обеих стран оценили переговоры позитивно. Военные договорились дальше поддерживать прямую связь между своими командованиями.

Встреча произошла во время нарастающего политического и экономического давления на Кубу со стороны США, из-за которого на острове сохраняется нефтяной кризис. Ранее Politico сообщало, что США наращивают военную группировку для возможного вторжения на Кубу.

