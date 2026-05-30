NBC: сбитый в Иране американский истребитель F-15 был поражен китайской ракетой

Американский истребитель F-15E сбитый над юго-западным Ираном в прошлом месяце, вероятно, был поражен переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) китайского производства. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, это предварительные выводы — Вашингтон все еще расследует обстоятельства уничтожения самолета. Собеседники NBC добавляют: пока неясно, получил ли Иран это оружие недавно или взял его из старых арсеналов, сформированных еще до войны против США и Израиля.

В посольстве КНР в Вашингтоне эти обвинения категорически отвергли, назвав их необоснованной клеветой, и подчеркнули, что Пекин строго контролирует экспорт военных технологий. В Белом доме в ответ на запрос журналистов лишь сослались на недавнее заявление Дональда Трампа. «Председатель Си пообещал мне, что не отправляет никакого оружия в Иран. Это прекрасное обещание. Я верю ему на слово и ценю это»,— комментировал американский президент свою встречу с руководителем Китая в середине мая.

Истребитель-бомбардировщик был сбит 3 апреля во время выполнения боевого задания в горном районе к юго-востоку от иранского города Исфахан. Члены экипажа эвакуировались: на их спасение были брошены все имевшиеся в наличии силы американских военных и спецслужб.

