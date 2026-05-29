Роман Ефимов: 1,3 тысячи жителей поселка Балезино остаются без электричества

В поселке Балезино не подключенными к электроснабжению остаются 1,3 тыс. жителей. Восстановительные работы в Балезинском районе продолжаются, запущены водоснабжение и канализационные очистные сооружения. Об этом сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов в Мах.

«Сейчас в районе работают электрики. На месте трудятся 54 человека и 19 единиц техники. Электрики работают в Кестыме, в Кожило бригадам осталось сделать две улицы, Новую и Агроснабскую, в Такапи — Лесную», — написал он. Специальные комиссии оценивают повреждения и составляют сметы восстановительных работ.

Напомним, днем 27 мая по Удмуртии прошелся ураган и дождь с градом, от которого сильнее всего пострадал Балезинский район. Были повреждены крыши 120 частных и многоквартирных домов, двух магазинов, повалены 60 деревьев и несколько столбов. В несколько школах и детсадах выбило стекла. Четыре поселения были отключены от электричества и водоснабжения. Одна жительница погибла.