Экс-заместитель главы Краснодарского крайсуда лишился неприкосновенности

Квалификационная коллегия судей (ККС) Краснодарского края прекратила отставку бывшего заместителя председателя краевого суда Игоря Николайчука, сообщает официальный сайт ККС по итогам сегодняшнего заседания. После прекращения отставки бывший судья лишился гарантий неприкосновенности, предусмотренных для членов судейского сообщества России.

Отставка бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука, как следует из сообщения ККС, прекращена по двум основаниям, предусмотренным федеральным законом «О статусе судей в РФ». Это несоблюдение налагаемых на судей запретов, а также занятие деятельностью, несовместимой со статусом судьи. Других подробностей в сообщении коллегии не приведено.

Игорь Николайчук, который с 2007 по 2018 год работал судьей, а затем заместителем председателя Краснодарского краевого суда, недавно был привлечен в качестве ответчика по антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры РФ. По данным надзорного ведомства, судья Николайчук вел совместную коммерческую деятельность с бизнесменами Евгением Бондаренко и Вигеном Саркисяном, которых также привлекли в процесс.

27 февраля текущего года Ленинский райсуд Краснодара удовлетворил заявление об изъятии имущества ответчиков стоимостью 13 млрд руб., решение вступило в силу 14 мая. В пользу РФ изъята недвижимость, автомобили, катера, а также пять производственных и складских компаний.

Анна Перова, Краснодар