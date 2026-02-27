У судей отнимают последние миллиарды

В Краснодаре суд удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход РФ имущества бывшего заместителя председателя Краснодарского краевого суда Игоря Николайчука и его доверенных лиц. В казну РФ отошли активы стоимостью 13,1 млрд руб., в том числе недвижимость, автомобили, катера, а также пять производственных и складских компаний. В доход государства обращены и 1,5 млрд руб., размещенные на банковских счетах ответчиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Процесс в Ленинском райсуде Краснодара, где основным ответчиком выступил экс-заместитель председателя Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук, проходил в закрытом режиме и завершился за три заседания. Суд согласился с доводами прокуратуры о том, что господин Николайчук в период работы судьей, а затем заместителем председателя Краснодарского краевого суда (2007–2018) нарушал антикоррупционное законодательство, участвуя в коммерческой деятельности, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В качестве ответчиков помимо самого Игоря Николайчука в процесс привлекались его сын Михаил, краснодарские предприниматели Евгений Бондаренко, Виген Саркисян и другие, всего 15 человек, а также ООО «Алюминий альянс».

Суд обратил в доход государства:

100% долей в уставных капиталах 5 производственных и складских предприятий («Дорприбор», «Леколе», «Логистика», «Мастерпласт» и ЛК «Логистик») рыночной стоимостью около 3,6 млрд руб.;

32 нежилых здания и помещения площадью свыше 29,3 тыс. кв. м и рыночной стоимостью около 4,1 млрд руб.;

14 земельных участков площадью 6,1 га и рыночной стоимостью около 3,7 млрд руб.;

2112 штук акций 2 иностранных компаний рыночной стоимостью более 1 млрд руб.;

14 жилых здания и помещения площадью свыше 2,3 тыс. кв. м и рыночной стоимостью около 483 млн руб.;

21 транспортное средство совокупной рыночной стоимостью более 56 млн руб.;

3 водных транспортных средства рыночной стоимостью около 3 млн руб.

В доход государства обращены 1,5 млрд руб., размещенных на банковских счетах ответчиков.

В пользу РФ с ответчиков будут взысканы 28 млн руб., вырученных за ранее проданное имущество, а также средства в объеме $2,2 млн, полученные коррупционным путем.

Решение суда обращено к немедленному исполнению.

Игорь Николайчук попал в поле зрения надзорного ведомства при проверках его бывшего начальника Александра Чернова, который до 2019 года занимал должность председателя Краснодарского крайсуда. По данным прокуратуры, господин Чернов находился в близких отношениях с сочинским предпринимателем Эдуардом Кагосяном, связанным с криминальным авторитетом Рубеном Татуляном (Робсон). В 2010 году Александр Чернов и Эдуард Кагосян вложились в строительство ЖК на Курортном проспекте Сочи, их компаньоном выступил Игорь Николайчук, получивший в здании две квартиры общей площадью 300 кв. м.

Помимо истории с сочинской многоэтажкой надзор обнаружил и другие случаи нарушения Игорем Николайчуком антикоррупционных ограничений, налагаемых на судей. Выяснилось, что зампред крайсуда много лет выступал компаньоном краснодарского предпринимателя Евгения Бондаренко, который занимался производством изделий из ПВХ, строительством и сдачей недвижимости в аренду. Господин Николайчук получал от предпринимательской деятельности неправомерный доход, который он не декларировал и скрывал от органов контроля.

Заработав $2,2 млн в совместном с господином Бондаренко бизнесе, высокопоставленный судья вложил их в строительство торгово-офисного центра на Новороссийской улице в Краснодаре.

В 2021 году у компании «Алюминий альянс», застройщика проекта, началась процедура банкротства. Господин Николайчук, чтобы получить приоритет перед остальными кредиторами, задействовал свои связи в Северском райсуде Краснодарского края. В итоге суд взыскал с застройщика $2,2 млн в пользу господина Бондаренко, который считался инвестором проекта, взыскание было обращено на помещения в строящемся ТЦ. Затем господин Николайчук объединил свои усилия с краснодарским предпринимателем Вигеном Саркисяном. «За услуги по содействию и сопровождению в арбитражном суде спора о банкротстве компании “Алюминий альянс” господин Бондаренко в 2023 году передал право требования доли в торгово-офисном здании в пользу лица, подконтрольного Вигену Саркисяну»,— говорится в иске прокуратуры. По данным надзора, компании «Логистика», «Леколе» и другие структуры, зарегистрированные на номинальных владельцев, фактически находились под контролем Игоря Николайчука и Евгения Бондаренко.

Бывший заместитель председателя Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук, предприниматель Евгений Бондаренко и другие ответчики требований прокуратуры не признали.

Анна Перова, Краснодар; Мария Локотецкая