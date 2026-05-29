США отказались вводить пошлины на российский палладий
Министерство торговли США не будет вводить пошлины на импорт российского палладия. Об этом следует из решения Комиссии по международной торговле Соединенных Штатов (USITC). Комиссия пришла к выводу, что импорт палладия из РФ в США не наносит ущерба американской промышленности.
«Комиссия по международной торговле США (USITC) постановила, что ни одна американская отрасль не понесла существенного ущерба и не находится под угрозой существенного ущерба в связи с импортом необработанного палладия из России, который продается в Соединенных Штатах по цене ниже справедливой и субсидируется правительством России»,— указано в сообщении.
В связи с отрицательным заключением USITC Минторг не будет устанавливать заградительные антидемпинговые и компенсационные пошлины на импорт данного металла из России.
21 мая Министерство торговли США приняло предварительное решение ввести компенсационные пошлины в размере 109,1% на поставки в страну необработанного палладия из России. В частности, тарифы будут действовать в отношении «Уральских инновационных технологий» и «Приокского завода цветных металлов».