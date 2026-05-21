США намерены ввести компенсационные пошлины на импорт палладия из России

Министерство торговли США приняло предварительное решение ввести компенсационные пошлины в размере 109,1% на поставки в страну необработанного палладия из России. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

В частности, тарифы будут действовать в отношении «Уральских инновационных технологий» и «Приокского завода цветных металлов», указывается в публикации. Решение принято по итогам компенсационного расследования. Оно направлено на выявление необоснованного субсидирования иностранными правительствами производителей, которые поставляют товар в США. Компенсационные пошлины должны выровнять условия конкуренции для американских производителей.

США введут пошлины, если параллельное расследование независимой Международной торговой комиссии покажет, что американская промышленность понесла ущерб, отмечает Reuters.

В конце апреля Минторг США принял аналогичное предварительное решение о введении антидемпинговых пошлин в размере 132,8% на импорт необработанного палладия из России.

Sibanye-Stillwater и Объединенный профсоюз сталеваров (USW) инициировали введение антидемпинговых и компенсационных пошлин против российского палладия в июле 2025 года. Как указывали заявители, с 2022 по 2024 год импорт палладия из России в США вырос на 35%, а американская добыча сократилась на 27%.