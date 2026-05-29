Умер бывший главный редактор «Советского спорта» Александр Козлов

Умер бывший главный редактор газеты «Советский спорт» Александр Козлов. Ему было 79 лет. О смерти журналиста сообщили на сайте издания. Похороны состоятся 1 июня.

Александр Козлов

Фото: Telegram-канал «Советского спорта»

Александр Козлов родился в 1947 году. Он окончил факультет журналистики Высшей партийной школы и Всесоюзный юридический заочный институт. Журналист работал заместителем редактора отдела в газете «Социалистическая индустрия». После этого он перешел в журнал «Народный депутат» и работал там заместителем заведующего отделом.

С 1991 по 1993 год господин Козлов работал в «Российской газете» редактором отдела спорта. С 1993 года он работал шеф-редактором отдела «Спорт» в «Экспресс-газете». Должность главного редактора «Советского спорта» он занимал с августа 2001 года по декабрь 2003 года.