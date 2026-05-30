В последние несколько месяцев процесс оттока из России теннисисток уровня первой сотни мирового рейтинга принял массовый характер. Последним примером стало решение 88-й ракеткой мира 23-летней Оксаной Селехметьевой, которая, как стало известно перед стартом Открытого чемпионата Франции, будет выступать за Испанию. Учредитель академий тенниса в Химках, Туле и Дубае, основатель спортивного маркетингового агентства ONE SGM и известный спортивный агент Александр Островский в интервью корреспонденту «Ъ» Евгению Федякову прокомментировал сложившуюся ситуацию, объяснил, в чем после перехода в декабре прошлого года под флаг Австрии выиграла его подопечная, чемпионка юниорского Wimbledon 2016 года Анастасия Потапова и выразил уверенность в том, что российский теннис все-таки не потеряет всех перспективных спортсменок.

Александр Островский

Фото: Евгений Федяков, Коммерсантъ

— Смена спортивного гражданства Оксаной Селехметьевой подтверждает грустную для российских болельщиков тенденцию — мы теряем целый пласт теннисисток хорошего уровня?

— Наверное, доля истины в этих словах есть. Хотя каждый переход спортсмена под другой флаг нужно рассматривать отдельно. Под одну гребенку всех стричь нельзя. Если говорить конкретно о Селехметьевой, то она примерно с 14 лет живет и тренируется в Испании, у нее испанская тренерская команда. Безусловно, обстоятельства, в которых сейчас вынужденно находятся как достаточно известные теннисисты, так и юниоры, накладывают свой отпечаток. Логистические проблемы, которые существуют у всех российских спортсменов, продолжающих выступать на международных соревнованиях, за последний год лишь усугубились. Шенгенские и американские визы стало получать еще сложнее. А для теннисистов, постоянно путешествующих по миру, логистика имеет ключевое значение. Есть спортсмены, которые и с российским паспортом способны решать свои задачи, но таких сегодня единицы. Кто-то следует твердым жизненным принципам. Но если дело доходит до смены спортивного гражданства, то как человек, много лет работающий в профессиональном теннисе, должен сказать: сейчас к таким вещам надо относиться как минимум с пониманием

— В России переход любого спортсмена под флаг другой страны многие считают предательством. Попробуйте объяснить, какие преференции ваша подопечная Анастасия Потапова, на данный момент — 30-я ракетка мира, получила после получения австрийского паспорта?

— В отличие от многих, Анастасия пошла на смену спортивного гражданства не в период перехода из юниорского тенниса в профессиональный, который считается очень трудным этапом с финансовой точки зрения, а будучи уже сложившейся теннисисткой. Острой необходимости в финансировании со стороны национальной федерации она не испытывает. Во всяком случае, основной мотивацией при переходе под австрийский флаг этот фактор точно не являлся. Кстати, хочу подчеркнуть: никто не говорил, что Анастасия не получала помощи от Федерации тенниса России. Когда требовалось, Федерация помогала в том относительно небольшом объеме, который, видимо, позволяли ее ресурсы. Хотя на юниорском этапе финансирование Потаповой велось мной и теми партнерами, которых тогда можно было найти.

Сейчас Анастасия ориентировалась на свое будущее, будущее своей семьи и близких родственников. Но главное, она учитывала тот факт, что паспорт страны Европейского союза открывает хорошие возможности для развития спортивной карьеры. О логистике я уже сказал. Другим моментом, повлиявшим на ее решение, стало окончание многолетнего контракта с прежним техническим спонсором, который обеспечивал Анастасию экипировкой. Нам сразу дали понять, что, продолжая выступать в нейтральном статусе, рассчитывать на прежние условия контракта не приходится — он будет пересмотрен в худшую сторону и, по сути, перестанет представлять интерес для спортсменки, которая находится в расцвете сил. То же самое было сказано и новым спонсором, с которым Анастасия подписала долгосрочный контракт перед началом этого сезона. Маркетинговая составляющая сильно влияет на развитие карьеры теннисисток, и не учитывать этого тоже нельзя.

— В воскресенье, первый день турнира, Потапова провела на Roland Garros автограф-сессию, о которой даже было заблаговременно объявлено на большом информационном табло на корте Suzanne Lenglen. Российские спортсменки, которые считаются нейтральными, подобных имиджевых бонусов лишены?

— Фактически так оно и есть. Конечно, только будущее покажет, в какой степени смена спортивного гражданства повлияет на карьеру Анастасии. Но сейчас по моим оценкам она как минимум удвоила свою маркетинговую ценность.

— Существуют ли у Потаповой какие-либо финансовые взаимоотношения с австрийской теннисной федерацией?

— Деньгами она Анастасии не помогает. Во всяком случае, на данный момент. В этом отличие нашего случая от переходов других российских теннисисток под флаги Казахстана и Узбекистана, чьи федерации предлагают определенные финансовые условия.

Оксана Селехметьева

Фото: Thibault Camus, AP

— Имеет ли она право представлять Австрию на Олимпиаде и в Кубке Билли Джин Кинг?

— Некоторое время назад Международная федерация тенниса (ITF — «Ъ») изменила правила. Сейчас теннисистка может выступать за свою новую страну, если по этому поводу нет возражений у теннисной федерации страны, которую она представляла раньше. Со стороны ITF в Федерацию тенниса России был послан соответствующий запрос. Надеюсь, что вскоре ситуация благополучно разрешится.

— Год назад на Roland Garros вы не намекали на вариант со сменой Потаповой спортивного гражданства, а в декабре было объявлено о переходе под австрийский флаг. Когда вы поняли, что он состоится?

— Тогда не было ясности. Работа в данном направлении велась несколько лет. А конкретизировалась ситуация в августе прошлого года, когда стало понятно, что австрийское правительство готово принять соответствующее решение.

— В начале апреля после поражения от Мирры Андреевой в финале турнира в австрийском Линце Потапова, за которую сильно переживали болельщики, сказала, что ее никогда не поддерживали столь горячо. В России эти слова были восприняты негативно. Уточните, что имелось в виду?

— Анастасию всегда поддерживали, когда она выступала в России. Она ценила и продолжает ценить эту поддержку. А в Линце она просто поблагодарила публику, которая действительно была на ее стороне и пыталась всячески помочь выиграть.

— Каким вы видите будущее своих молодых подопечных, которым через некоторое время предстоит переход на профессиональный уровень? Останутся ли они россиянами и заинтересованы ли вы в этом, как спортивный менеджер?

— Вся моя команда прежде всего заинтересована в том, чтобы спортсмены, находящиеся в нашей системе, развивались в правильном направлении и достигали поставленных задач. Теннис — индивидуальный вид спорта, и каждый волен принимать решение, исходя из собственных интересов. Время сейчас непростое. Но я оптимист, и уверен, что российский теннис будет жить и через несколько лет мы будем с гордостью говорить о победах тех наших спортсменов, чьи имена еще не известны широкому кругу болельщиков.

Париж