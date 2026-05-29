Румыния попросила НАТО ускорить поставки средств ПВО после инцидента с дроном

Румыния обратилась к НАТО с просьбой ускорить поставки средств ПВО после того, как беспилотник врезался в многоквартирный дом в румынском Галаце. Об этом Politico рассказала министр иностранных дел страны Оана Цою.

Глава МИДа назвала инцидент «неприемлемым и вопиющим нарушением воздушного пространства». Она отметила, что у Румынии «есть подтверждение», что беспилотник принадлежал России. По данным Politico, госпожа Цою не стала утверждать, что Бухарест воспользуется статьей 4 Североатлантического договора. Эта статья требует от членов альянса проведения срочных переговоров.

Ночью 29 мая в многоэтажный жилой дом в румынском городе Галац неподалеку от границы с Украиной попал беспилотник. В доме начался пожар. Всего эвакуировали 70 человек. Четверо человек пострадали, двоих из них госпитализировали с незначительными ранениями. Ответственность за инцидент власти Румынии возложили на Россию. Президент РФ Владимир Путин заявил, что пока не проведена экспертиза, невозможно утверждать, чей это был дрон. Он предложил передать обломки России для экспертизы.