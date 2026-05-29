В МИД Ирана заявили о продолжении обмена посланиями с США

Переговоры между Ираном и США по вопросу урегулирования конфликта на данном этапе никак не касаются иранской ядерной программы. Об этом в эфире государственного телеканала IRIB рассказал представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи в ответ на заявления президента США Дональда Трампа об обратном.

«На этом этапе мы сконцентрированы на вопросе окончания войны. Никаких детальных обсуждений касательно программы обогащения или имеющегося обогащенного урана не ведется»,— сказал господин Багаи. Иран продолжает обмениваться сообщениями с Соединенными Штатами, но речи об утверждении окончательного соглашения пока не идет, добавил дипломат.

Также Багаи прокомментировал слова господина Трампа о снятии морской блокады. По словам дипломата, Тегеран изначально считал блокаду незаконной и нарушением перемирия. «Посмотрим, будут ли они действовать сообразно своим словам или же это было лишь пропагандистское заявление»,— отметил он.

Говоря о требованиях США по свободному проходу судов через Ормузский пролив без чьего-либо контроля, дипломат подчеркнул, что управление проливом ложится на Иран и Оман как на прибрежные страны.

27 мая президент США заявил, что США «разнесут» Оман, если тот попытается взять под контроль Ормузский пролив. Именно у Ирана и Омана есть территориальные воды в Ормузе, отсюда их стремление скоординировать позицию по этой важной торговой артерии.

Госсекретарь США Марко Рубио 24 мая заявил, что Белый дом предпочитает дипломатический подход к урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Он уверил, что если переговоры с Ираном все же провалятся, то в этом точно не будет вины Соединенных Штатов или их союзников в Персидском заливе.