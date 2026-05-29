Петербуржец получил четыре протокола за поездку с детьми на электроскутере

Житель Санкт-Петербурга получил сразу четыре административных протокола после поездки на электроскутере с двумя маленькими дочерьми по Вознесенскому проспекту. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, нарушение выявили во время мониторинга интернета. Правоохранители установили, что 33-летний мужчина перевозил на заднем сиденье электроскутера своих дочерей шести и девяти лет, подвергая опасности их жизнь и здоровье.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину и доставили его в отдел полиции для разбирательства. Электроскутер был изъят и отправлен на спецстоянку.

На нарушителя составили административные материалы по нескольким статьям КоАП РФ, включая управление транспортом без прав, нарушение правил перевозки пассажиров и требований безопасности, а также неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

