Сотрудники МЧС потушили масштабный пожар на складах рубероидного завода в Аксае

Спасатели полностью потушили пожар на территории Донского рубероидного завода в Аксае Ростовской области, где горели два склада с резиной и строительными материалами, сообщили в региональном главке МЧС.

В городе Аксай Ростовской области завершились работы по ликвидации крупного возгорания на площадке Донского рубероидного завода. Огонь охватил два складских строения, где хранились резинотехнические изделия и стройматериалы. Информацию о происшествии распространила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», пик распространения пламени пришелся на дневные часы: к 14:00 площадь, охваченная огнем, составляла около 700 квадратных метров. Полностью справиться со стихией удалось к 20:21.

В тушении были задействованы значительные силы — 54 специалиста и 19 единиц спецтехники. Как уточнили в ведомстве, для обеспечения безопасности на прилегающих улицах дежурили экипажи Госавтоинспекции: густой дым серьезно затруднял видимость для водителей. Дополнительно к месту ЧП вызвали бригаду электриков.

Напомним, сообщения о возгорании кровли на территории завода поступили днем 29 мая. Тогда оперативным штабом был присвоен второй ранг сложности пожару. По данным открытых источников, предприятие специализируется на выпуске кровельных и гидроизоляционных материалов, что объясняет наличие на складе горючих компонентов. Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются дознавателями.

Станислав Маслаков