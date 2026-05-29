На Дону в ДТП с автобусом и двумя легковушками пострадали семь человек

В Ростове-на-Дону на улице Шосейная столкнулись рейсовый автобус и два легковых автомобиля, в результате травмы получили семь пассажиров маршрутного транспорта, сообщает Ростовская госавтоинспекция.

Сотрудники дорожной полиции Ростовской области разбираются в обстоятельствах крупного дорожного инцидента, произошедшего днем 29 мая 2026 года. Авария случилась в 15:40 вблизи дома №49Ж по улице Шосейная, где, по предварительной информации, водитель 1981 года рождения за рулем автобуса «Луидор Газель Некст» не смог избежать столкновения с автомобилями Haval и ВАЗ-2112. При этом отечественная легковушка уже стояла на месте предыдущего ДТП.

Как уточнили в Госавтоинспекции, транспортное средство следовало по маршруту «Вешенская — Ростов» в сторону проспекта Сиверса. В салоне автобуса в момент происшествия находились восемь человек. В результате удара травмы различной степени тяжести получили семеро пассажиров — граждане 2007, 1958, 1989, 1989, 1961, 1990 и 1992 годов рождения. Все они оперативно доставлены бригадами скорой помощи в медучреждения города.

После столкновения на дороге образовался серьезный затор, что затруднило работу экстренных служб. Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению точных причин и деталей произошедшего. Назначены автотехнические экспертизы, опрашиваются очевидцы. Окончательные выводы будут сделаны после завершения всех проверок.

Экономический контекст: данное ДТП вновь актуализирует вопрос безопасности пассажирских перевозок на регулярных межмуниципальных маршрутах. По статистике регионального УГИБДД, за первые пять месяцев 2025 года на трассах Ростовской области зафиксировано более десятка аварий с участием рейсовых автобусов, что заставляет перевозчиков пересматривать графики технического осмотра транспорта и режимы труда водителей.

Станислав Маслаков