Впервые с 2023 года уровень воды в устье Дона поднимется выше 4 метров

С 1 по 10 июня 2025 года глубина реки Дон на участке от устья 132-го канала до Кочетовского гидроузла в Ростовской области впервые за два года достигнет четырех метров, сообщает Азово-Донская бассейновая администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Специалисты Азово-Донской бассейновой администрации опубликовали свежий бюллетень, согласно которому Дон восстанавливает судоходные параметры. Если весной 2024 года из-за маловодья глубина на отдельных участках падала до 2,9 метра, то в первую декаду июня 2026-го показатели вернутся к отметке, не наблюдавшейся с 2023 года.

Согласно официальным данным, на отрезке от устья 132-го канала до Кочетовского гидроузла уровень воды составит ровно четыре метра. Далее, от Кочетовского гидроузла до Багаевского гидроузла, а также от Багаевского гидроузла до 3121-го километра, глубина будет чуть ниже — 3,9 метра. Для сравнения: в декабре прошлого года в районе Азова река обмелела до критических значений, что вызывало беспокойство у судовладельцев и местных жителей.

Кроме того, в бюллетене приведены данные по реке Северский Донец. На участке УДП вход в канал УДП уровень воды прогнозируется на отметке 3,6 метра.

Как отмечают эксперты, повышение глубины напрямую связано с увеличением стока и благоприятной гидрологической обстановкой, сложившейся после паводкового периода. Для грузового и пассажирского флота это безусловный плюс: река становится доступнее для барж и теплоходов, что оживит логистику в регионе.

Однако у медали есть и обратная сторона. Рост уровня воды несет риски подтопления низменных прибрежных зон. В администрации региона и МЧС уже рекомендовали жителям населенных пунктов, расположенных в пойме Дона, проявлять бдительность и следить за оперативными сводками. Особое внимание — территориям вокруг Азова и Нижнедонского района, где обстановка может измениться в любой момент.

Станислав Маслаков