Путин назвал Россию одной из трех стран, развивающих суверенный ИИ
Россия является одной из трех стран, которые развивают суверенный искусственный интеллект, заявил президент страны Владимир Путин. Об этом он заявил журналистам по итогам визита Казахстан.
«И в промышленности, и в науке, и в образовании применяются эти инструменты, и здесь очень важно сохранение суверенитета. Россия <...> одна из трех (стран.— "Ъ"), которые имеют шансы и развивают свой суверенный искусственный интеллект. Для этого нужно иметь свою собственную формулу, свои собственные базы»,— сказал господин Путин.
Российский президент добавил, что для повышения эффективности в развитии этой технологии следует объединять усилия с партнерами, прежде всего из ЕАЭС. По его словам, эти партнеры по организации разделяют интерес к разработкам.
Накануне Владимир Путин заявлял, что у России есть ряд конкурентных преимуществ в разработке собственного ИИ: возможность страны обеспечить нейросети необходимым количеством энергии, понимание рисков внедрения технологий и интеллектуальный потенциал в области образования. В апреле 2026 года он поручил правительству проработать план внедрения ИИ во все области, в том числе в экономику и образование