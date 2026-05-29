В «Хамасе» назвали эскалацией требование Нетаньяху расширить контроль над Газой

В радикальном палестинском движении «Хамас» считают, что планы Израиля расширить контроль над сектором Газа ведут к эскалации. Об этом заявил представитель контролируемой «Хамас» администрации Газы Исмаил аль-Тавабта, пишет Reuters.

«Любая попытка навязать новую реальность оккупации в секторе Газа является незаконной»,— сказал господин аль-Тавабта. По его словам, заявления премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «представляют опасную эскалацию».

28 мая господин Нетаньяху приказал израильским военным установить контроль над 70% территории Газы. По его словам, сейчас под контролем Тель-Авива находится 60% территории сектора Газа.

На момент вступления в силу режима прекращения огня с радикальной группировкой «Хамас» 10 октября 2025 года израильская армия контролировала только 53% палестинского анклава. Впоследствии она поэтапно расширила свое присутствие «на земле».

