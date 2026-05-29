Мантуров назвал сохранение судостроения в Архангельской области стратегической задачей

Сохранение судостроительных компетенций и кадрового потенциала Архангельской области остается стратегической задачей для государства. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на встрече с губернатором региона Александром Цыбульским в Москве.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в правительстве России, участники встречи обсудили загрузку производственных мощностей судостроительных предприятий, расширение портфеля заказов и вопросы обеспечения конкурентоспособного уровня заработной платы в отрасли.

Судостроительные предприятия формируют около 30% промышленного производства Архангельской области и играют ключевую роль в экономике региона, а также в сохранении квалифицированных кадров.

Отдельной темой стала диверсификация производства. Предприятия Архангельской области намерены расширять выпуск гражданских судов, в том числе в рамках перспективного плана строительства гражданского флота до 2035 года.

Матвей Николаев

