Ростовские власти не нашли инвестора на строительство канатной дороги

В Ростове-на-Дону до сих пор не выбран инвестор и не сформирована единая концепция для строительства канатной дороги на отрезке от Театрального спуска до жилого комплекса «Левобережье», сообщили в региональном министерстве транспорта. Об этом пишет РБК Ростов со ссылкой на пресс-службу донского минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как пояснили в ведомстве, пока преждевременно говорить о детальном проекте: без подрядчика, готового взять на себя обязательства по возведению внеуличной транспортной инфраструктуры, формировать стратегию развития не имеет смысла. На данный момент отсутствует и согласованная схема реализации, и конкретный план застройки прилегающих территорий.

В министерстве подчеркнули, что запуск подобного рода транспортных систем способен стимулировать деловую активность в регионе. Ожидается, что появление станций и сопутствующих объектов — отелей, торговых площадей — позволит создать дополнительные рабочие вакансии и привлечь внебюджетные средства. Кроме того, новая ветка могла бы укрепить межрегиональные экономические связи.

Интерес к прокладке подвесного маршрута в донской столице возник ещё в 2021 году. В 2024-м разработку проектной документации доверили ООО «ПК Проект». Согласно первоначальным расчетам, длина трассы не превысит двух километров. Для её функционирования планировалось оборудовать четыре остановочных пункта. Общий бюджет работ тогда варьировался от 3 до 5 млрд руб.

Вместе с тем специалисты высказывают сомнения относительно рентабельности объекта. Руководитель Южного градостроительного центра Сергей Трухачев предположил, что подобный маршрут будет пользоваться спросом лишь в дни массовых гуляний. Высокая стоимость поездки, по его мнению, может отпугнуть потенциальных пассажиров.

Известно, что в апреле текущего года профильные организации завершили подготовку документов по планировке участков. Проект предусматривал, в частности, благоустройство зеленых зон вокруг будущих станций. Однако, как констатируют сейчас в Минтрансе, без финального инвестора эти наработки пока остаются на бумаге.

Станислав Маслаков