Fars: соглашение США и Ирана на финальной стадии утверждения

Соглашение между США и Ираном находится на финальных этапах утверждения в Иране, но окончательное решение еще не принято. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на информированные источники.

Источники издания опровергли новые заявления президента США Дональда Трампа о возможном соглашении, назвав их «смесью правды и лжи» и попыткой создать видимость фальшивой победы. По словам собеседников Fars, текст соглашения находится на заключительном этапе ратификации в Иране.

Собеседники Fars указали на несоответствия некоторых заявлений господина Трампа с пунктами соглашения. Так, президент США заявлял, что Иран будет обязан открыть Ормузский пролив без взимания платы. Однако в тексте такого пункта нет. Иран подчеркнул, что после снятия блокады откроет пролив в соответствии со своими заранее оговоренными договоренностями. Они могут включать мониторинг и инспекцию судов, предоставление услуг и обеспечение безопасности.

Самая важная часть соглашения, которую Дональд Трамп не упомянул, утверждают источники Fars,— это разморозка $12 млрд замороженных активов Ирана. Согласно тексту соглашения, эта сумма должна быть выплачена немедленно. Без этого Иран не будет продолжать переговоры.

Сегодня Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что примет решение по соглашению с Ираном сегодня на совещании с помощниками. В публикации он перечислил основные требования США — отказ Ирана от ядерного оружия, немедленное открытие Ормузского пролива, разминирование морского коридора. По его словам, другие вопросы, гораздо менее важные, были согласованы.

Накануне Axios сообщил о согласовании переговорными группами Ирана и США проекта 60-дневного меморандума о взаимопонимании. Согласно ему, Иран обязуется за 30 дней разминировать Ормузский пролив, а США обязуются поэтапно снять морскую блокаду Ирана.