АПК настраивают на технологии

Дальнейший рост производства в агропромышленном комплексе (АПК), как показало заседание коллегии Минсельхоза, власти планируют обеспечить, в частности, за счет стимулирования предприятий к снижению издержек. Возможность сокращения операционных расходов ведомство видит во внедрении инноваций. На этом фоне на технологическом развитии сектора постепенно концентрируются и меры господдержки. Такой подход должен в итоге снизить себестоимость продукции, в том числе для повышения конкурентоспособности российского экспорта.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев (в центре) и министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Заседание коллегии Минсельхоза во многом было сосредоточено на планах по развитию АПК. Как следовало из выступлений, сейчас сектор переходит от экстенсивной модели развития, основанной на вливаниях дешевых кредитов, к интенсивной — за счет повышения эффективности и технологий. Вице-премьер Дмитрий Патрушев напомнил, что в 2025 году финансирование отрасли превысило 650 млрд руб., а рост сельхозпроизводства составил 5% (против снижения на 3,2% годом ранее).

Для дальнейшего наращивания производства, как отметил Дмитрий Патрушев, по всем направлениям работы АПК необходимо выработать «стратегические подходы», которые будут учитывать технологические, научные и кадровые возможности, а также экономические реалии.

«Мы должны повышать эффективность производства и снижать его себестоимость — только так можно говорить о росте объемов продукции, которая будет оставаться конкурентоспособной»,— пояснил вице-премьер. В первую очередь, добавил он, необходимо донастраивать систему господдержки.

Как следовало из выступлений, поддержку планируется концентрировать на проектах по внедрению технологий, снижающих издержки и себестоимость производства (например, беспилотных систем, которые применяются для мониторинга посевов и снижения потерь урожая), а также по импортозамещению критических компонентов. Например, подобный подход уже наблюдается в льготном кредитовании АПК. С 2024 года механизм был переведен на так называемую плавающую ставку — в зависимости от уровня ключевой ставки. На фоне снижения показателей (сейчас — 14,5%) Минсельхоз сократил размер субсидирования новых льготных кредитов — с 70% до 50% ключевой ставки. При этом, сообщила на коллегии глава ведомства Оксана Лут, субсидирование на уровне 70% планируется сохранить для инвестпроектов по производству биотехнологический продукции — в частности, критически важных ферментных препаратов, кормовых и пищевых добавок.

Среди иных мер по повышению эффективности отрасли — наращивание обеспеченности российскими семенами, рациональное землепользование, включая вовлечение неиспользуемых участков в оборот, а также роботизация процессов. Также на фоне сложных погодных условий, с которыми сталкиваются регионы (в том числе и в этом году), власти намерены ускорить получение аграриями метеорологических прогнозов через цифровую платформу — Минсельхоз работает над ней с Росгидрометом.

Меры по повышению эффективности и снижению себестоимости российской продукции нацелены и на сохранение ее экспортного потенциала: поставки за рубеж также планируется наращивать. Как отметила Оксана Лут, с учетом уровня самообеспеченности продовольствием в РФ сектор АПК должен расти за счет внешнего рынка. В этом году, отмечал ранее Дмитрий Патрушев, динамика пока выше, чем наблюдалась годом ранее: экспортная выручка выросла почти на четверть в годовом выражении, наращиваются и показатели в физическом весе (см. «Ъ-Online» от 27 мая). По данным Минсельхоза, с начала года объем экспорта продукции АПК увеличился на 22,5% — до $16 млрд. Председатель комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных также согласился, что основной точкой роста является экспансия на внешние продовольственные рынки. Перспективы во многом будут зависеть от конкурентоспособности и внутренней себестоимости продукции.

Анна Королева